Trump révèle une conversation avec la Chine pour freiner le nouveau coronavirus

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que “la Chine a développé une solide compréhension du virus”, après avoir parlé par téléphone avec son homologue chinois, Xi Jinping, de la pandémie de Covid-19, qui a jusqu’à présent coûté la vie à plus de 24 000 personnes dans le monde.

“Nous travaillons en étroite collaboration”, a déclaré Trump sur Twitter, annonçant sa conversation téléphonique avec le président chinois, sans donner de détails précis sur le contenu de celui-ci.

Avec plus de 85 000 cas de coronavirus, les États-Unis ont dépassé jeudi la Chine et l’Italie comme pays avec le plus grand nombre d’infections, l’État de New York étant son principal foyer, avec près de 39 000 positifs, a déclaré Efe.

Je viens de terminer une très bonne conversation avec le président chinois Xi. Nous avons discuté en détail du CoronaVirus qui ravage de grandes parties de notre planète. La Chine a traversé beaucoup de choses et a développé une solide compréhension du virus. Nous travaillons en étroite collaboration. Beaucoup de respect!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 mars 2020

Les personnes tuées par COVID-19 aux États-Unis touchent 1 300 personnes après la mort d’au moins 266 personnes mercredi, des chiffres qui la placent toujours derrière l’Italie, l’Espagne, la Chine, l’Iran et la France en termes de morts.

Les États-Unis ont dépassé la Chine et l’Italie comme pays avec le plus d’infections dans le monde avec plus de 85 000 cas de coronavirus jeudi, l’État de New York étant son principal objectif, avec près de 39 000 positifs.

New York au bord de l’effondrement

Les hôpitaux de New York commencent à être débordés et manquent gravement d’équipement au milieu d’une vague de patients ces derniers jours, selon les témoignages de médecins et d’employés, conformément aux avertissements des autorités.

Face à un scénario que certains qualifient d ‘”apocalyptique”, un navire-hôpital de la marine américaine d’une capacité de 1 000 patients arrivera lundi au port de New York “chargé au sommet”, selon le président Donald Trump, de fournitures médicales.

L’USNS Comfort doit servir à soulager les hôpitaux de New York, qui ont plus de 5 000 patients admis par COVID-19.

“Dans presque tous les scénarios réalistes, nous allons atteindre une surcharge de la capacité du système de santé”, a reconnu jeudi le gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

L’État de New York et ses 39 000 positifs sont suivis d’une distance du New Jersey voisin avec 6 900, la Californie avec 4 000, l’État de Washington (3 200), le Michigan (2 850) et l’Illinois (2 500).

Un chômage sans précédent

Le chômage a grimpé en mars aux États-Unis en raison du ralentissement économique provoqué par COVID-19 avec une augmentation sans précédent de 3,28 millions de personnes qui ont demandé des allocations pour perte d’emploi la semaine dernière. La semaine précédente, les demandes avaient été de 282 000.

Cette augmentation a dépassé le record historique de 695 000 demandes atteint lors de la récession de 1982.