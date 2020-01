Trump “savait tout” de la campagne de pression contre l’Ukraine, selon le partenaire de Giuliani | Monde

Le président américain, Donald Trump, “savait tout” des efforts orchestrés par son avocat, Rudy Giuliani, pour faire pression sur l’Ukraine à des fins partisanes, a déclaré mercredi l’un des partenaires de l’accusé, Lev Parnas.

Dans deux interviews avec le New York Times et le NBC News, Parnas a rompu avec Giuliani et a déclaré que Trump était au courant de chacune des manœuvres secrètes qu’ils avaient toutes deux orchestrées pour faire pression sur le gouvernement ukrainien pour enquêter sur l’ancien vice-président américain. UU., Joe Biden.