Trump se détendra en Suisse lors de son procès en destitution

Loin de surchauffer, le président américain Donald Trump sera à Davos, une élégante station de ski suisse, lorsque le Sénat entendra les premiers arguments lors de son procès politique la semaine prochaine.

Trump est si sûr que la majorité de son Parti républicain le soutiendra qu’il ne voit aucun risque à se rendre en Suisse pour le Forum économique mondial annuel qui commence mardi, juste au moment où les législateurs se réunissent pour le processus historique.

“J’irai à Davos. Je rencontrerai les plus grands chefs d’entreprise du monde pour venir ici. Je rencontrerai également des dirigeants étrangers”, a déclaré Trump à des journalistes jeudi à la Maison Blanche, le jour où son procès a officiellement commencé.

Le contraste sera extrême. À Washington, les législateurs démocrates soutiendront que Trump est un leader corrompu qui a abusé de son pouvoir en essayant de faire pression sur l’Ukraine pour enquêter sur Joe Biden, le démocrate le plus susceptible de devenir le rival du président aux élections présidentielles de cette année .

À près de 6800 kilomètres, Trump se promènera parmi les alpins en tant que star incontestée du forum.

Ceux qui font bouger le monde se réunissent chaque année à Davos pour discuter de manière informelle de questions importantes. Les détracteurs le considèrent comme un discours pour les milliardaires et les célébrités sans contact avec la réalité. Et cette année, la plupart des principaux dirigeants internationaux ne participeront pas.

Le champ sera clair pour que Trump fasse ce qu’il fait le mieux: promouvoir ses réalisations et attirer l’attention.

Les Etats-Unis “sont en plein essor”, a-t-il dit. “Il n’y a rien qui se rapproche même … Tous les dirigeants du monde me voient et disent:” Qu’avez-vous fait? C’est la chose la plus incroyable que nous ayons vue. “”

Bien que le thème de Davos 2020 soit l’urgence climatique, qui est complétée par l’apparition de l’adolescente suédoise Greta Thunberg, Trump croit peu au réchauffement climatique.

Il va pousser son propre agenda.

“Il abordera les dangers du socialisme”, a déclaré jeudi à la presse la conseillère Kellyanne Conway. “Il continuera de parler du marché boursier, obligeant les membres de l’OTAN à payer pour la sécurité commune, et parlera également de l’économie mondiale”, a-t-il ajouté.

– Fidélité républicaine garantie –

Il n’y a pas longtemps, Trump aurait pu être plus nerveux à l’idée de laisser son sort entre les mains des législateurs républicains.

Le riche homme d’affaires a choqué l’univers républicain lorsqu’il a demandé l’investiture de 2016.

Mitt Romney, le candidat républicain qui a perdu l’élection présidentielle de 2012, a rejeté le magnat de l’immobilier et l’animateur de télévision pour avoir “un caractère et un tempérament impropres à être le leader du monde libre”.

Un autre sénateur, Mark Kirk, a ensuite qualifié le candidat de Trump de “clown maléfique”.

Trois ans à la Maison Blanche font une grande différence.

Aujourd’hui, Trump est le roi incontesté du Parti républicain.

Les vétérans modérés de la lignée Romney ou de la dynastie politique Bush sont marginalisés. Les acolytes Trump férocement fidèles sont la norme.

Dans les coulisses, certains législateurs républicains expriment parfois leur dégoût envers le style du président ou leur frustration face à ses politiques, mais en public, ils marchent à l’unisson, et rien de plus que le leader du Sénat, Mitch McConnell.

Indépendamment de ce que McConnell et le reste du parti pensent en privé, les sondages qui marquent un soutien ferme des électeurs républicains à Trump ne leur donnent pas de marge de manœuvre dans le procès politique, sauf s’ils veulent risquer de perdre leur propre emploi.

Le pays en général est divisé également sur la question de savoir si Trump devrait être expulsé de ses fonctions, mais moins de 10% des républicains souhaitent que cela se produise.

Il ne fait aucun doute que McConnell, le leader du fer à la Chambre haute de 100 membres, sera en mesure de garder sa majorité de 53 derrière Trump.

“Tout ce qu’il veut, il l’obtiendra”, a déclaré Conway. “Pour être acquitté et disculpé et non condamné, pas démis de ses fonctions et réélu.”