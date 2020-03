Trump se moque des démocrates avant le super mardi

Le président Donald Trump a de nouveau attaqué ses rivaux démocrates à la veille des primaires supermars, lors d’un rassemblement en Caroline du Nord au cours duquel il a promis de vaincre les «socialistes radicaux».

Dans un local bondé à Charlotte, le président a admis avec plaisir avoir “foulé aux pieds” les démocrates avant les détenus détenus mardi dans 14 états, dont la Caroline du Nord.

Flanqué d’un immense drapeau américain et peuplé de partisans, Trump a réitéré ses diatribes patriotiques habituelles, ses allusions à ses succès économiques et ses insultes à ses rivaux.

Il a concentré une grande partie de ses attaques sur l’ancien vice-président Joe Biden, qui selon les sondages a de bonnes chances d’arracher la Maison Blanche aux élections de novembre s’il parvient à remporter la nomination démocrate.

À maintes reprises, Trump s’est moqué de la fureur occasionnelle de Biden, plaisantant que le numéro deux de l’ancien président Barack Obama était si confus qu’il s’attendait à “la super basse”.

“Joe le dormeur ne sait même pas où il se trouve ni pour quel poste il se présente”, a déclaré le président, ajoutant que si Biden ne remportait pas les élections, “ils le placeraient dans une maison” pour personnes âgées.

Trump a également frappé plusieurs fois le sénateur Bernie Sanders, le soi-disant «socialiste démocratique» et le principal rival de Biden dans le démocrate interne, que le millionnaire républicain appelle «Bernie le fou».

Il a réitéré son affirmation fréquente selon laquelle le Parti démocrate tentait de voler Sanders de la nomination présidentielle. “Bernie le fou va devenir (encore) plus fou”, dit la foule en riant.

“Dans huit mois, nous vaincrons les socialistes radicaux”, a proclamé Trump, qui a organisé des rassemblements similaires depuis le début de sa présidence, suivant le style de campagne avec lequel il a battu la démocrate Hillary Clinton en 2016.

Le président se nourrit clairement des acclamations et du sentiment d’unité dans les stades pleins de supporters, qui rient de toutes leurs blagues et célèbrent chacune de leurs vantardises.

“Nous avons l’enthousiasme”, a déclaré Trump, ajoutant que les démocrates “se combattent, se détestent”.

– Vont-ils atteindre les bases pro-Trump? –

Il reste à savoir si les bases ferventes de Trump seront suffisantes pour que le locataire actuel de la Maison Blanche atteigne un deuxième mandat, puisque ses taux d’approbation sont inférieurs ou autour de 50% depuis le début de son mandat.

Les organisateurs de la campagne affirment que ces actes servent à recueillir des informations, fournissant à Trump les noms, les e-mails et les numéros de téléphone de ses partisans à travers le pays, l’équivalent en données d’une mine d’or.

Mais les faiblesses de Trump se manifestent également ouvertement dans ce qu’il appelle ses rassemblements “Make America Great Again” ou “Keep America Great” ou “Maintain the Greatness of the United States”.

Comme d’habitude, Trump n’a fait aucun effort pour capter l’enthousiasme de l’extérieur de ses partisans, prêchant aux convertis tout en réitérant ses visions sombres sur les immigrants sans papiers et homicides, les terroristes et les socialistes cherchant à détruire le mode de vie américain.

Et, comme d’habitude, il n’y avait presque pas de noirs dans le rassemblement à majorité blanche. Cependant, moins d’une demi-douzaine d’Afro-Américains se tenaient derrière le président, un endroit qui les a laissés à l’intérieur de l’image capturée par les caméras de télévision qui ont couvert l’événement.

“Aucun président n’a fait plus pour la communauté noire”, a déclaré Trump, faisant référence à son administration.