Trump suspend les lois pour accélérer la construction du mur frontalier

Le gouvernement du président Trump a déclaré qu’il renoncerait aux lois fédérales sur les contrats afin d’accélérer la construction du mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. UU. La renonciation à ces lois permettra la construction de plus de 177 miles (283 kilomètres) de murs en Californie, en Arizona, au Nouveau-Mexique et au Texas. “Nous nous attendons à ce que cela accélère une partie de la construction qui longe la frontière sud-ouest”, a déclaré le secrétaire par intérim de la Sécurité nationale.

L’administration Trump a déclaré mardi qu’elle renoncerait aux lois fédérales sur les contrats pour accélérer la construction d’un mur à la frontière américano-mexicaine, a déclaré l’Associated Press.

Le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré que la levée des réglementations en matière d’acquisition permettra la construction de plus de 177 miles (283 kilomètres) de murs en Californie, en Arizona, au Nouveau-Mexique et au Texas.

Les 10 lois exemptées comprennent des exigences pour avoir un concours ouvert, justifier les sélections et recevoir tous les liens d’un entrepreneur avant que les travaux puissent commencer.

Le secrétaire par intérim de la Sécurité nationale, Chad Wolf, exerce une autorité en vertu d’une loi de 2005 qui lui donne de larges pouvoirs pour renoncer aux lois visant à ériger des barrières frontalières.

Le gouvernement de Trump a annoncé qu’il suspendrait 10 lois fédérales sur les contrats pour accélérer la construction de 283 km de mur frontalier. https://t.co/Uh5jzvfLbr

– Réforme internationale (@reformainter) 18 février 2020

“Nous nous attendons à ce que cela accélère une partie de la construction qui longe la frontière sud-ouest”, a déclaré Wolf à Fox Fox & Friends de Fox News Channel mardi.

Les secrétaires du président Donald Trump ont accordé 16 exemptions et le président George W. Bush en a octroyé cinq, mais l’annonce de mardi marque la première fois que les exemptions s’appliquent aux règles de passation de marchés fédérales.

Ils étaient auparavant utilisés pour renoncer aux évaluations d’impact environnemental.

L’administration Trump a déclaré qu’elle s’attend à ce que les exemptions permettent la construction de 94 miles (150 kilomètres) de mur cette année, ce qui rapprochera le président républicain de sa promesse d’environ 450 miles (720 kilomètres) depuis son entrée en fonction et l’a transformé en l’une de ses principales priorités nationales. Il a également déclaré que les 83 milles (133 kilomètres) restants couverts par les exemptions pourraient être construits cette année.

“Sous la direction du président, nous construisons beaucoup plus de murs, plus rapidement que jamais”, a indiqué le département dans un communiqué.

La mesure devrait provoquer des critiques selon lesquelles l’administration Trump outrepasse ses pouvoirs, mais les contestations judiciaires ont échoué.

En 2018, un juge fédéral de San Diego a rejeté les arguments de la Californie et les groupes de défense de l’environnement selon lesquels les pouvoirs étendus du secrétaire devraient avoir une date d’expiration. Une cour d’appel a confirmé la décision l’année dernière.

Le Congrès a accordé au secrétaire le pouvoir de renoncer aux lois dans les zones de passages à niveau illicites élevés en 2005 dans un ensemble de dépenses d’urgence pour les guerres en Irak et en Afghanistan et des normes minimales pour les cartes d’identité délivrées par l’État.

Le Sénat l’a approuvé à l’unanimité, avec le soutien de Joe Biden, Barack Obama et Hillary Clinton. La Chambre l’a approuvé avec un fort soutien bipartite; le républicain de l’époque Bernie Sanders a voté contre.