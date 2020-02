Trump vante la plantation d’arbres, mais ignore le climat dans le discours sur l’état de l’Union

Le président Trump a fait allusion à une politique de réduction des émissions de carbone. C’était une première pour le président dans un discours sur l’état de l’Union, bien qu’il n’ait pas prononcé les mots «changement climatique».

Le signe de tête est venu lorsque Trump a exprimé son soutien à la plantation d’arbres, une idée qui a pris de l’ampleur parmi les chefs d’entreprise internationaux et les législateurs conservateurs aux États-Unis.

“Pour protéger l’environnement, il y a quelques jours, j’ai annoncé que les États-Unis se joindraient à l’initiative 1 billion d’arbres, un effort ambitieux pour réunir le gouvernement et le secteur privé pour planter de nouveaux arbres en Amérique et dans le monde”, a déclaré Trump.

Le reboisement est un thème clé pour les républicains qui souhaitent que le parti rédige un message plus doux sur le changement climatique, même si Trump continue de rejeter l’élévation du niveau de la mer et d’autres changements climatiques observés par son administration (Climatewire, 12 décembre 2019).

Trump a soulevé pour la première fois la question de la plantation d’arbres lors de la réunion du Forum économique mondial le mois dernier, lorsqu’il a déclaré que les États-Unis participeraient à un effort international pour embellir la planète en plantant un billion d’arbres. L’idée est enracinée dans la capacité des arbres à absorber le dioxyde de carbone; Trump n’a pas mentionné les émissions ou le changement climatique lors du forum économique.

La plantation d’arbres est un élément d’un ensemble plus vaste sur lequel les républicains de la Chambre travaillent depuis des mois pour obtenir que le parti soit plus engagé sur la question du climat. Le mois dernier, le chef de la minorité Kevin McCarthy (R-Calif.) Et d’autres législateurs du GOP ont publié les grandes lignes d’un plan pour capturer les émissions de dioxyde de carbone, réduire la pollution plastique et investir dans l’énergie propre, une catégorie qui, selon eux, comprend le gaz naturel et l’énergie nucléaire. Le plan n’essaie pas de réduire l’utilisation de combustibles fossiles.

Un projet de loi distinct qui prévoit la plantation de 3,3 milliards d’arbres aux États-Unis sur 30 ans sera bientôt présenté par le représentant Bruce Westerman (R-Ark.).

Hier soir, Trump a souligné l’expansion du pétrole et du gaz aux États-Unis tout en abordant légèrement les idées climatiques émergentes de son parti. Il a crédité ses actions de déréglementation pour stimuler le développement énergétique, un thème qui recoupe les avertissements des scientifiques selon lesquels l’augmentation des émissions menace de bloquer certains des pires effets du changement climatique.

“Grâce à notre audacieuse campagne de réduction de la réglementation, les États-Unis sont de loin devenus le premier producteur de pétrole et de gaz naturel dans le monde”, a déclaré Trump. “Grâce aux progrès considérables que nous avons réalisés au cours des trois dernières années, l’Amérique est désormais indépendante de l’énergie et les emplois énergétiques, comme tant d’autres éléments de notre pays, sont à un niveau record.”

S’il est vrai que les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole et de gaz, ils sont entrés dans cette position sous l’administration Obama. Les États-Unis sont devenus le premier producteur de pétrole en 2013, et ils ont battu la production de gaz de la Russie il y a plus d’une décennie, selon la U.S.Energy Information Administration. Les États-Unis ne sont pas non plus indépendants de l’énergie et, malgré une forte augmentation des exportations d’énergie, le pays importe toujours du pétrole d’Arabie saoudite et d’ailleurs.

À la Maison Blanche, il n’y a pas eu de surprise que Trump n’ait pas embrassé l’intérêt du GOP pour la politique climatique.

“Les enfants aiment les idées”, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, s’exprimant en arrière-plan. “Le patron, pas tellement.”

Les républicains sont de plus en plus préoccupés d’aliéner les électeurs en rejetant le changement climatique. C’est particulièrement vrai pour les jeunes et les femmes des banlieues. Les sondages révèlent de plus en plus que les politiciens pourraient faire face à des risques électoraux en ignorant le problème, en particulier dans des endroits comme la Floride où les effets du réchauffement sont difficiles à écarter.

Les républicains de la commission des sciences, de l’espace et de la technologie de la Chambre ont tweeté les connexions climatiques quelques instants après que Trump ait parlé.

“La #trilliontreesinitiative est un élément d’une stratégie plus large du GOP pour lutter contre notre climat avec des solutions favorables au marché, pratiques et réalistes”, a tweeté le comité. «@Housesciencegop rejoint l’effort @GOPLeader en proposant de doubler les investissements dans la recherche fondamentale et de développer de nouvelles technologies énergétiques.»

Les petits pas des républicains semblent signaler que la «décennie de désastreux débats» pourrait se terminer, suite à la montée du déni climatique après la récession et l’élection du président Obama, a déclaré Bob Inglis, un ancien membre du Congrès républicain de Caroline du Sud. Il a souligné la formation du Sénat Climate Solutions Caucus, dirigé par le sénateur Mike Braun (R-Ind.), Comme un signe que les républicains sont prêts à se différencier de Trump sur le changement climatique. Ils regardent clairement les sondages, a déclaré Inglis.

“Kevin McCarthy est un gars intelligent, et il se rend compte que vous ne pouvez pas regagner la majorité sans gagner les quartiers suburbains, et vous ne pouvez pas gagner les quartiers suburbains avec une position rétro sur le changement climatique”, at-il dit.

Les démocrates promettent d’utiliser l’immobilité de Trump sur le changement climatique comme arme lors des élections générales. Les caucus démocrates de l’Iowa ont classé lundi le changement climatique comme un problème majeur, juste après les soins de santé, selon un sondage du Washington Post. Dans son discours de clôture en Iowa, le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) A clairement indiqué qu’il utiliserait la question contre Trump.

“Contrairement au président, le peuple américain comprend que le changement climatique n’est pas un canular mais une menace existentielle pour notre pays et pour le monde entier”, a déclaré Sanders à ses partisans.

Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) Ont toutes deux ignoré le discours sur l’état de l’Union hier soir. Sanders a fait campagne dans le New Hampshire, tandis qu’Ocasio-Cortez a tweeté qu’elle ne voulait pas «normaliser la conduite illégale de Trump et la subversion de la Constitution».

Pour l’instant, planter des arbres est la seule chose sur laquelle Trump et les démocrates libéraux sont d’accord.

Une campagne massive de plantation d’arbres pourrait être une étape dans l’atténuation des émissions de carbone, a déclaré Phil Duffy, climatologue et président du Woods Hole Research Center. L’élargissement du couvert forestier aux États-Unis pourrait séquestrer le carbone, mais il ne compensera pas la quantité considérable d’émissions émises par les voitures, les centrales électriques, les installations industrielles et les bâtiments.

“Le potentiel est très, très grand, mais aussi limité et presque certainement insuffisant en soi”, a déclaré Duffy à propos de la plantation d’arbres. “Le plan climatique des solutions naturelles les plus agressives ne va pas suivre les émissions, donc si vous n’arrêtez pas les émissions, vous n’avez pas commencé à résoudre le problème.”

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.