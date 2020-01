“Tu sais que? One more »: l’incroyable changement physique de Diego Boneta pour la deuxième saison de« Luis Miguel, la série »

Diffusion Netflix le premier teaser de la deuxième saison de Luis Miguel, la série. Comme le premier épisode, celui-ci (qui commencera à tourner dans un mois) mettra en vedette Diego Boneta, qui a changé son apparence physique pour personnifier l’idole dans cette nouvelle étape.

La nouvelle livraison sera filmée en Mexico en février, mais n’a pas encore de date de sortie. En plus du protagoniste, ils participeront Camila Sodi, César Bordón, Juan Pablo Zurita, Cesar Santana, Martín Bello, Lola Casamayor, Pilar Santacruz, Kevin Holt et Gabriel Nuncio, entre autres, et aura l’adresse de Humberto Hinojosa et Natalia Beristain.

“Le succès de la première saison de Luis Miguel, la série a été incroyablement gratifiant car il a souligné l’appétit du public latin pour voir leurs histoires à l’écran, racontées authentiquement”, a commenté Carla González Vargas, présidente et chef de la direction de Gato Grande Producciones.

Dans l’aperçu vidéo de la nouvelle saison, vous pouvez voir un jeune homme Luis Miguel a joué par Boneta comme il l’a fait lors de la première saison, chantant “Comment est-il possible qu’à mes côtés” dans un studio d’enregistrement. Soudain, le personnage est interrompu: «Vous savez quoi? Un de plus! », Et laisse place à sa nouvelle interprétation, au rythme de« C’est comme ça que le Mexique se sent »dans lequel on le voit avec quelques kilos de plus et avec des cheveux beaucoup plus courts.

“Le moment le plus sombre est juste avant le lever du soleil”, ils ont avancé lundi à partir du compte Instagram de fiction récemment ouvert, avec une image noire et mardi, ils ont téléchargé l’aperçu d’une minute: “Comment est-il possible qu’à mes côtés, vous pensiez que je ne reviendrais pas? Luis Miguel, la série, revient avec sa saison 2 sur Netflix en 2020.”

En moins d’une heure, la publication a reçu plus de 30 mille «j’aime» et près de deux mille commentaires, la plupart d’entre eux célébrant la confirmation attendue: «Je ne peux plus attendre», «S’il vous plaît, adorez-vous, Sun», «Beautiful , Je n’ai pas de mots »,« Quand? »,« Reviens! »,« Regarde ça »,« Je meurs »et« Quel bonheur ».

Le protagoniste de la fiction a également partagé la vidéo promotionnelle sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’un court texte: “Autant le soleil brille, il ne peut échapper à ses propres ombres …”