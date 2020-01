Tu sais quoi? Votre téléphone peut envoyer des photos

Publié à l’origine en avril 1895

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

«Lorsque le téléphone a été présenté à l’attention du monde et que la voix humaine a été rendue audible à des kilomètres de là, il y a eu des visions rêveuses d’autres combinaisons de forces naturelles par lesquelles même la vue de scènes éloignées pouvait être obtenue par un fil inanimé. On peut affirmer, maintenant, que ce même fil inanimé et courant électrique transmettra et gravera une copie d’une photographie à des kilomètres de l’original. L’électro-artographe, nommé par son inventeur, MN Amstutz, transmettra des copies de photographies à n’importe quelle distance, et les reproduira à l’autre extrémité du fil, en ligne, prêt à imprimer. »

—Américain scientifique, avril 1895

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques depuis 1845, y compris les articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!