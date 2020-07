Tucker Carlson fait l’éloge du discours de Trump qui provient de son émission Fox

Fox News

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a rendu hommage lundi soir au discours du président Donald Trump à Mount Rushmore, affirmant qu’il s’agissait «probablement du meilleur discours» que le président ait jamais prononcé.

L’amour de la star de Fox News pour le discours sombre et source de division pourrait ne pas surprendre autant, étant donné que le discours du président est enraciné dans les monologues les plus récents de Carlson.

Carlson, qui a soudainement vu son nom se faire passer pour un éventuel candidat à la présidentielle du GOP 2024 au milieu de ses commentaires incendiaires sur la «foule» de Black Lives Matter, a récemment averti le président qu’il pourrait perdre sa candidature à la réélection à moins qu’il ne commence à rassembler des manifestants. et les accuser de terroristes.

Après le discours du président, qui a averti que des «foules en colère» détruisaient «nos monuments les plus sacrés» et provoquaient une «révolution culturelle de gauche», Carlson semblait beaucoup plus optimiste quant aux chances électorales de Trump.

«C’était une feuille de route pour son message de réélection, mais plus que cela, c’était une feuille de route pour le pays lui-même. Égalité, décence, fierté de notre nation. Tels étaient les thèmes », a proclamé Carlson.

Notant que le président « a parlé avec éloquence des émeutes du BLM », Carlson l’a applaudi pour avoir montré que la gauche « ne pouvait pas le contrôler », affirmant que Trump était « le plus dangereux pour ses ennemis » quand il « disait la vérité ».

De là, la star conservatrice de la télévision par câble a interrompu une grande partie du discours du président tout en le contrastant avec ce qu’il considère comme le message délivré par le candidat à la présidentielle démocrate présumé Joe Biden et les libéraux.

Comme Jonathan Swan d’Axios l’a indiqué plus tôt, une des raisons pour lesquelles Carlson a peut-être été si séduit par le discours du président sur la guerre culturelle est que cela vient directement de son propre programme.

«Trump – ou plutôt son rédacteur de discours Stephen Miller – a formulé l’opposition du président au mouvement de protestation Black Lives Matter en utilisant les mêmes images que Carlson a exposées nuit après nuit sur Fox», a écrit Swan, mettant en évidence plusieurs passages du discours de Trump qui correspondaient essentiellement à des portions des monologues de Carlson.

Carlson a personnellement conseillé le président sur plusieurs questions politiques, notamment la pandémie de coronavirus et le conflit militaire avec l’Iran. En effet, ces derniers jours, Trump aurait reproché à ses associés de ne pas avoir écouté le conseiller principal et gendre Jared Kushner, à la suite des critiques de Carlson sur les conseils de Kushner à Trump.

