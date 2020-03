Túñez: “En Thaïlande, nous continuons à nous entraîner” | Sports

Andrés Túñez (Caracas, 1987) est actuellement l’une des grandes revendications du football en Thaïlande grâce à ses performances à Buriram United. L’EFE a interviewé l’ancien international vénézuélien et ancien joueur du Celta de Vigo pour découvrir comment la crise des coronavirus vit dans le pays asiatique.

Question: Un état d’urgence a récemment été déclaré en Thaïlande. Qu’est-ce que c’est à des fins pratiques?

Réponse: Vous ne supposez pas grand-chose. Il est vrai qu’ils n’ouvrent que des supermarchés, des pharmacies et des magasins de base, mais les gens peuvent sortir. Voilà la principale différence. En théorie, cela devrait être le même, ce qui se passe, c’est qu’en Thaïlande, les gens sont différents et le gouvernement a essayé d’agir différemment.

Q: L’une des choses qui nous inquiète le plus est le mouvement des personnes, qui a conduit la maladie à se propager dans tout le pays. Pensez-vous que le contrôle a beaucoup augmenté à cet égard?

R: Nous ne pouvons pas voyager d’une province à l’autre pour le moment. C’est une loi et si vous voulez aller dans une autre province, vous devez avoir une très grande raison. C’est positif parce que le gros centre d’intérêt est à Bangkok mais vraiment la population qui y vit vient d’autres endroits en Thaïlande et il y a toujours un mouvement massif. Ils essaient de contrôler les gens avec une application mobile et ils le font bien.

Q: Les réseaux sociaux ont critiqué le roi pour sa manière d’agir face à cette crise. Vous étonnez compte tenu de l’importance de votre personnage dans le pays?

R: C’est un sujet assez compliqué, personne n’y est autorisé à parler. Il y a des critiques, comme il peut aussi y avoir des critiques du gouvernement parce que la mesure que vous prenez, la mesure que les gens vont critiquer. Aujourd’hui, il y a une société très critique à cet égard, peu importe ce que vous dites ou ce que vous faites car il y aura toujours des gens qui vous critiqueront pour cela. C’est normal.

Ici, c’est un sujet très délicat de parler de politique et du roi. Vous pouvez avoir des ennuis si vous dites vraiment quelque chose contre. La monarchie est très respectée, mais il est également vrai qu’en ce moment, les gens s’y opposent un peu.

Q: Y a-t-il des conséquences pour le tourisme?

R: Il est évident que des millions et des millions ont été perdus ici à cause du tourisme. Maintenant, aucun avion international n’entre, ils ne l’autorisent que s’ils transportent des personnes en provenance de Thaïlande. Ici, qui est un pays touristique, je ne connais pas les chiffres qui peuvent y être mais c’est de la brutalité pour des gens qui ne viennent pas. Des millions et des millions de personnes.

C’est dommage car la plupart des gens vivent du tourisme. Mais c’est une guerre mondiale, disons-le comme ça. Nous devons le gagner ensemble et plus nous sommes chez nous, plus il sera contrôlé. Cela va aider le monde à se rétablir.

Q: En termes de football, comment la situation vous a-t-elle affecté?

R: La ligue a été reportée au 2 mai. Mais, honnêtement, je pense que maintenant il est essentiel de retrouver l’état normal et d’essayer d’arrêter ce virus, qui est assez dangereux. La santé est la seule chose qui doit compter en ce moment et le reste sera vu.

S’il ne peut pas être joué avant juin, il sera sûrement annulé et il sera joué l’année prochaine. Voyons ce qui se passe. Quoi qu’ils disent, nous devons accepter et aller de l’avant.

Q: Quelle routine avez-vous pour ne pas perdre la forme?

R: Nous continuons de nous entraîner. Nous ne sommes pas interdits de formation, nous pouvons nous déplacer sur le terrain et revenir. On nous a demandé d’essayer de ne pas aller dans les lieux publics, d’aller le moins possible au supermarché.

Q: J’imagine que la situation de Celta continue au loin. Êtes-vous préoccupé par la situation de l’équipe?

R: La situation n’est pas facile. C’est là que les nerfs sortent même si vous avez des joueurs de qualité, car pour moi, il a formé une très bonne équipe individuellement. Je pense que le collectif doit s’adapter un peu. Vous voyez qu’il a eu des matchs très désastreux, je pense personnellement, et d’autres très bons où ils n’ont pas eu de chance.

Je pense que c’est le problème car ils ont le potentiel de battre n’importe qui et des joueurs de très haut niveau. Mais parfois, ce sont des années qui vous traversent, où les choses ne tournent pas et vous tombez. Vous devenez nerveux, les doutes commencent et sortir de là est très compliqué. Pour moi, ils ont le meilleur attaquant espagnol, Iago Aspas, et nous espérons qu’il le sauvera.

Q: Vous manquez d’aller avec l’équipe vénézuélienne?

R: J’ai arrêté d’y aller à cause de problèmes personnels. Ma mère a reçu un diagnostic de cancer et vous préférez ne pas manger pendant quarante heures pour vous y rendre, jouer ou ne pas jouer et revenir. La tête n’est pas là où elle doit être. Je l’ai mis un peu de côté et finalement ils ont cessé de m’appeler, c’est normal.

De plus, il y a des jeunes qui deviennent forts et méritent de jouer. Je ne suis pas mauvais, ce fut une très belle expérience qui m’a permis de rencontrer de grands joueurs et de grands coéquipiers. J’ai passé un bon moment, j’ai eu l’occasion de jouer une Copa América … Je ne peux pas demander plus, je suis très content de l’expérience.

Q: Comment voyez-vous le football vénézuélien au loin? C’est comme si vous avançiez toujours.

R: Oui, il a des joueurs de classe mondiale. Maintenant, des jeunes de haute qualité sortent. De plus, il y a des gens avec de l’expérience et de la hiérarchie pour donner un bon niveau comme Tomás Rincón ou Rondón. Ils forment une bonne équipe, mais il faut beaucoup de travail pour atteindre l’objectif d’aller à la Coupe du monde. Je pense que vous devez beaucoup souffrir, travailler dur. Notre lien est assez compliqué, pour ne pas dire le plus difficile au monde.

Par Carlos Mateos Gil