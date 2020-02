Turquie: 28 morts dans une avalanche

ANKARA, Turquie (AP) – Une avalanche de neige tombée mercredi sur une route de montagne dans l’est de la Turquie a rasé une équipe de sauveteurs envoyée pour retrouver deux personnes disparues lors d’une avalanche antérieure. Les autorités ont déclaré que 23 sauveteurs sont morts et que d’autres ont été enterrés sous la neige.

L’avalanche de mercredi a porté à 28 le nombre de morts dans la catastrophe.

Quelque 300 sauveteurs se sont rendus sur une autoroute près de la ville de Bahcesaray après une avalanche mardi soir qui a tué cinq personnes. La ville est entourée de montagnes dans la province de Van, qui borde l’Iran. Le maire de Bahcesaray, Meki Arvas, a donné la figure des sauveteurs décédés.

Selon le gouverneur local Mehmet Emin Bilmez, 25 autres membres des services d’urgence ont été sauvés de la neige et hospitalisés. Il n’y avait plus d’informations sur son statut.

La première avalanche a enterré un bulldozer et un minibus mardi soir, tuant cinq personnes et faisant deux disparus. Le conducteur du bulldozer et sept passagers de minibus se sont enfuis vivants.

Le chauffeur, Bahattin Karagulle, était enfermé environ 25 minutes dans la neige jusqu’à ce qu’il parvienne à briser une fenêtre et à s’échapper, selon l’agence d’État Anadolu. L’homme a dit qu’il s’était rendu à pied en ville avant qu’un véhicule ne vienne le chercher.

Le brouillard et les fortes chutes de neige ont compliqué les efforts de sauvetage mercredi, selon la télévision privée NTV