Tweety compatriote arrêté dans une entreprise américaine

Le chef d’orchestre de The Show of Tweety exhibe une arrestation civile Publiez une vidéo sur son compte Instagram à propos de la soumission des immigrés Les employés d’entreprises tentent de le défendre contre la police

Le conducteur Eduardo Sotelo, plus connu sous le nom de Piolin, a divulgué sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il montre l’arrestation d’un prétendu compatriote (mexicain) dans une entreprise de restauration rapide aux mains de deux policiers, qui se débattent avec lui pendant plusieurs minutes jusqu’à ce qu’ils le soumettent et le prennent.

Le matériel aurait été enregistré par l’un des employés des célèbres restaurants de hamburgers de Burger King, et il montre un jeune homme qui est soumis à deux agents de sécurité, tandis que le citoyen s’interroge sur la raison de son arrestation. Tweety laisse un message par la poste.

Eduardo Sotelo est un Mexicain, hôte du célèbre programme The Show of Piolin dans lequel il a interviewé diverses personnalités du Mexique et d’autres pays. A cette occasion, il a décidé de mettre en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux de son programme et a obtenu en réponse le soutien de plusieurs Hispaniques pour l’arrestation du citoyen.

Les images peuvent être vues sur le compte Instagram de @elshowdepiolin et jusqu’à mercredi soir 12 février devait atteindre 42 mille reproductions et avoir fait près de 500 commentaires, la majorité des Hispaniques qui ont pensé à l’arrestation du compatriote, apparemment un Jeune mexicain

Dans les images que Tweety divulgue sur la détention du civil, on peut voir comment deux policiers maintiennent le jeune homme pendant plusieurs minutes, alors qu’il résiste à l’appréhension. À aucun moment, le présumé Mexicain ne tentera d’attaquer les agents, il suffit de demander les raisons pour lesquelles ils veulent l’emmener en prison.

Pendant ces minutes, le jeune homme résiste, se jette par terre, tient le comptoir, tout en criant qu’ils le frappent. Dans les voix des employés, on entend que vous le relâchez et qu’il n’a rien fait, cependant, la police les ignore et continue sa tentative de le maîtriser.

À un moment donné, l’un des policiers sort une arme qui émet des décharges électriques et agit contre le citoyen pour faciliter l’arrestation. En quelques secondes, le jeune homme tombe au sol à cause de l’immobilité de son corps et il est temps d’en profiter.

C’est ce qu’une femme aborde et interroge, alors elle obtient une réponse des agents qui quittent le lieu. D’autres femmes, apparemment employées, continuent d’enregistrer l’arrestation du compatriote et celle-ci a été divulguée via les réseaux sociaux de l’émission The Show of Piolin.

À la fin de la vidéo, vous pouvez voir comment un agent dit au jeune compatriote qu’il aurait dû répondre à son appel à coopérer et est justifié en utilisant le pistolet avec des décharges électriques et en l’enlevant. Cette vidéo a provoqué l’indignation des Hispaniques, car d’après ce qui est entendu dans l’audio, le jeune homme n’a commis aucune faute ni crime pour que l’arrestation ait lieu.