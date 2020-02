Twitter écrit pour la première fois un revenu trimestriel de 1 000 millions de dlr; présente un panorama paresseux

6 février (.) – Twitter Inc a atteint pour la première fois 1 milliard de revenus trimestriels, dépassant les attentes, ainsi que les estimations de la croissance des utilisateurs, s’éloignant des problèmes précédents de publicité sur sa plateforme et d’une demande saisonnière inhabituellement faible.

Cependant, la société a également déclaré un bénéfice net inférieur aux attentes au quatrième trimestre de 119 millions de dollars, ou 15 cents par action, inférieur à 255 millions de dollars en glissement annuel.

Twitter a également prévu des revenus au premier trimestre compris entre 825 millions et 885 millions de dollars, en deçà de nombreuses prévisions de Wall Street, et a déclaré que les coûts augmenteraient d’environ 20% en 2020, car cela augmenterait ses effectifs et développerait Un nouveau centre de données.

La plus forte croissance des revenus s’est produite aux États-Unis, où la société devra faire face à un examen minutieux cette année pour ses efforts visant à lutter contre la désinformation autour de l’élection présidentielle de novembre.

Twitter a déclaré que les améliorations apportées aux modèles d’apprentissage de ses machines pour fournir un contenu et des notifications plus pertinents ont contribué à la croissance de ses utilisateurs actifs monétisables quotidiens moyens.

Ce nombre d’utilisateurs quotidiens qui s’inscrivent via Twitter.com ou des applications Twitter qui affichent des publicités a atteint 152 millions, au-dessus des 147,5 millions attendus par les analystes, selon les données Refinitiv IBES. Cette mesure est passée de 126 millions en glissement annuel.

Twitter a poursuivi ses efforts pour augmenter son nombre d’utilisateurs et rendre la plateforme plus conviviale, permettant par exemple aux gens de suivre des sujets et d’essayer de supprimer le contenu abusif. À la fin de l’année dernière, il a lancé un outil permettant aux utilisateurs de masquer certaines réponses dans leurs tweets.

Les revenus trimestriels ont augmenté de 11% par rapport à l’année précédente, à 1 010 millions de dollars, au-dessus des attentes de Wall Street de 996,7 millions de dollars, selon les données Refinitiv IBES. Les ventes publicitaires totales se sont élevées à 885 millions de dollars, soit une augmentation de 12% d’une année sur l’autre.

Néanmoins, ses perspectives de ventes pour le premier trimestre se situent entre 825 millions et 885 millions de dollars, contre des estimations d’analystes de 872,6 millions de dollars, selon les données Refinitiv IBES.

Aux États-Unis, le revenu total de Twitter a augmenté de 17% par an, à 591 millions de dollars, contre 3% d’avance dans le monde.

(Édité en espagnol par Carlos Serrano)