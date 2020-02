Twitter marquera les messages trompeurs et autres canulars

4 février (.) – Twitter a déclaré mardi qu’il commencerait à étiqueter les tweets contenant du contenu fabriqué ou des éditions trompeuses, à un moment où les plateformes de médias sociaux se préparent à une éventuelle attaque de désinformation avant les élections présidentielles de 2020 aux États-Unis.

La société a également déclaré qu’elle supprimerait de sa plate-forme tout moyen délibérément manipulé pour tromper et qui pourrait causer des dommages, y compris du contenu susceptible de menacer l’intégrité physique, des troubles civils ou des risques pour la vie privée.

Les entreprises de médias sociaux sont sous pression pour faire face à la menace émergente des vidéos fabriquées (“ deepfake ”), qui utilisent l’intelligence artificielle pour créer des images hyper réalistes mais inventées dans lesquelles une personne semble dire ou faire quelque chose qu’elle n’a pas fait.

YouTube a déclaré plus tôt cette semaine qu’il supprimerait tout contenu qui aurait été falsifié ou falsifié et pourrait présenter un “risque grave de préjudice”, tandis que TikTok, détenu par ByteDance of China, a publié le mois dernier une large interdiction des “informations trompeuses”. .

