Twitter: une faille grave a été détectée qui pourrait compromettre la confidentialité des utilisateurs

Il y a quelques jours, on a appris qu'une base de données contenant plus de 267 millions d'identifiants, de numéros de téléphone et de noms d'utilisateurs Facebook avait été dévoilée sur le Web. On estime que cette fuite est le résultat d'un grattage ou d'un "grattage" de données, qui consiste à obtenir des informations de profil en masse, grâce à l'utilisation de robots.