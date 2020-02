Txell Miras présente une collection futuriste avec des “robots humanisés” en 080 | personnes

La créatrice Txell Miras a présenté mardi sur le défilé 080 Barcelona Fashion sa collection “Txell Miras SS20”, où elle a abordé des questions telles que le post-humanisme, le transhumanisme et un avenir où les machines ont des besoins humains.

Le créateur a capté ce reflet dans une collection qui combine des contrastes, à la fois chromatiques et de tissus et de formes: des couleurs chaudes, brunes, ocres et olive avec des couleurs plus caractéristiques de froideur technologique comme le blanc, le noir et le gris.