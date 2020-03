U.Católica y América de Cali, duel de ceux dans le besoin par Libertadores au Chili | Réseaux sociaux sportifs

L’Université catholique et l’Amérique de Cali s’affronteront ce mardi à Santiago du Chili à la recherche d’une “première” dans la Copa Libertadores le deuxième jour du groupe E, car la première date a été désastreuse pour les deux équipes, qui ont perdu et non Ils ont marqué (3-0 et 0-2, respectivement).

Les Chiliens et les Colombiens ont succombé à la puissance brésilienne de l’Internacional de Porto Alegre et de Gremio, respectivement, donc cette réunion aidera les clubs à compenser un départ négatif et la nécessité d’ajouter des points à leur casier.