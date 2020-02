Un abattoir conçu pour déverser des déchets dans la rivière

Publié à l’origine en août 1866

«Un nouvel abattoir est en construction au pied de la East 106th Street, à New York. Il est destiné à remplacer les abattoirs existants, qui causent beaucoup de maladies et de mortalité par temps chaud parmi ceux qui vivent à proximité. Le bâtiment en bois est construit face à la rivière, sur des pieux enfoncés dans le sol sous la ligne des hautes eaux. Il a une plate-forme sur le côté de la rivière avec des gouttières et des grilles pour transporter les déchets au-dessous de la laisse de basse mer. Le sang de l’abattage sera utilisé à des fins de fertilisation, la graisse fondue et vendue et toute autre matière égouttée. »

—Américain scientifique, août 1866

