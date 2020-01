Un accident de bus et de pousse-pousse fait 27 morts en Inde

NEW DELHI (AP) – Au moins 27 personnes sont mortes et des dizaines d’autres ont été blessées après une collision entre un bus à grande vitesse et un pousse-pousse motorisé dans l’ouest de l’Inde, a annoncé mercredi la police.

Les deux véhicules sont tombés dans un fossé le long de la route après l’accident survenu mardi soir dans l’état du Maharashtra.

Les sauveteurs ont enlevé au moins 33 passagers blessés et les ont transférés dans des hôpitaux, a expliqué la police Vasudev Desale.

L’agence de presse indienne Press Trust a rapporté que parmi les morts il y avait une fillette de sept ans.

Le Premier ministre du pays, Narendra Modi, a présenté ses condoléances pour la mort et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Les accidents de bus avec décès sont courants en Inde. Environ 150 000 personnes meurent chaque année sur les routes du pays, souvent à cause de l’imprudence au volant, du mauvais entretien des chariots ou des voitures de tourisme surpeuplées.