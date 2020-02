Un accident mortel a effondré la route de la côte atlantique: il y a un mort et trois blessés

Le vendredi soir et les premières heures du samedi Des retards intenses ont été observés sur les routes et les accès menant à la côte atlantique et à Mar del Plata. Ce matin, une collision multiple sur la route interbancaire provinciale 11 a culminé en une tragédie au sommet de San Clemente del Tuyú. Sur place, un homme est décédé et trois autres personnes ont été blessées.

La collision s’est produite près de 8 h 35 au kilomètre 305, où les causes de la collision de trois véhicules sont encore inconnues; deux d’entre eux ont eu un impact frontal. L’une des routes concernées est un taxi de Buenos Aires. Le conducteur décédé était à bord d’une Chevrolet Corsa.

Les trois blessés ont été transférés par le service d’urgence provincial SAME dans un hôpital de la région. La victime n’a pas pu être soignée puisqu’il est décédé quelques minutes après l’incident. Après 10 h 40, la route est restée complètement coupée et tous les conducteurs ont été détournés par le côté du banc.

Tout au long de l’itinéraire qui mène aux plages de Buenos Aires, les retards de circulation se poursuivent. La file de voitures, dans le prolongement de l’accident, atteint 5 kilomètres. Les pompiers locaux, la police de la route et la sécurité routière continuent de travailler là-bas.

La congestion est également observée sur la route 2, où le passage de 4 000 voitures à l’heure dans les différentes gares de péage a été comptabilisé.

Selon les données fournies par Aubasa (Autopistas de Buenos Aires) entre 7 et 9 aujourd’hui, 2 400 véhicules ont transité par le péage de Samborombón, 1 600 par La Huella et 550 par Maipú. Il a également été signalé que le trafic est très lent et la vitesse moyenne est de 20 kilomètres par heure en direction de Mar del Plata et vers d’autres points de la commune urbaine de la Côte.

Les agglomérations sont identifiées à la sortie du péage d’Hudson sur l’autoroute Buenos Aires-La Plata, qui continuent vers la sortie de l’autoroute 2. Sur la route mentionnée, les plus grandes complications sont enregistrées du kilomètre 28 vers Mar del Plataoù la circulation est chaotique et les autorités recommandent de conduire avec prudence pour éviter les accidents et les retards importants.