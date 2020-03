Un accord de paix récent “en danger”

Les forces armées américaines ont lancé mardi une frappe aérienne contre des miliciens talibans dans la région de Helmand. La frappe aérienne faisait suite à une attaque lancée par les Taliban contre un poste de contrôle des forces de sécurité afghanes dans la région de Nahr-e Saraj. Il s’agit de la première attaque lancée il y a onze jours et la première depuis que les États-Unis et les talibans ont signé le 29 février un accord de paix qui fixe le calendrier du retrait des troupes internationales américaines.

Les Etats-Unis ont procédé mardi à leur première frappe aérienne contre les forces talibanes en Afghanistan depuis la signature d’un ambitieux plan de paix avec la milice quelques jours plus tôt, a déclaré un porte-parole, selon l’Associated Press.

Il s’agit de la première attaque américaine contre les insurgés en 11 jours, a déclaré le colonel Sonny Leggett, porte-parole de l’armée américaine, dans un tweet. L’attaque «défensive» a répondu à un assaut des talibans contre les forces gouvernementales afghanes à Nahr-e Saraj, dans la province méridionale de Helmand.

Mardi, les forces talibanes ont effectué 43 attaques contre les troupes afghanes dans le Helmand, a ajouté Leggett.

Le porte-parole a demandé aux Taliban de mettre fin à leurs attaques et de respecter leurs engagements dans l’accord, signé le 29 février par les dirigeants du groupe armé et l’envoyé américain pour la paix, Zalmay Khalilzad, à Doha, au Qatar. Le texte jette les bases du retrait des forces américaines d’Afghanistan.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a confirmé mardi qu’il avait parlé au téléphone avec un dirigeant taliban, ce qui ferait de lui le premier président américain connu pour s’être entretenu directement avec le groupe responsable de la mort de dizaines de milliers de militaires Américains dans près de 19 ans de combats en Afghanistan.

Dans cette image d’archive du 31 décembre 2001, des Marines des États-Unis avec un équipement complet se préparent à quitter un complexe militaire américain à l’aéroport de Kandahar pour une mission dans un endroit non divulgué. (Photo AP / John Moore, archives)

Sept soldats afghans ont été tués dans l’attaque des talibans contre un barrage routier dans la province septentrionale de Kunduz, a indiqué le ministère afghan de la Défense dans un communiqué.

Lors de la fusillade, dix combattants talibans sont morts, a-t-il ajouté.

Les talibans n’ont revendiqué aucune de ces attaques ni commenté l’attaque américaine de mercredi.

Cependant, le porte-parole des Taliban, Zabihullah Mujahid, a déclaré mercredi à l’Associated Press que la semaine de réduction de la violence commencée le 21 février était terminée.

Les accords entre Washington et Kaboul indiquent que les forces américaines ont la responsabilité de défendre leurs alliés afghans, a déclaré Leggett.

Le général Scott Miller, commandant des forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan, lors d’une visite aux forces afghanes à Kaboul, a déclaré mardi que l’accord entre les États-Unis et les talibans est un accord potentiellement historique pour le peuple afghan et que “C’est fragile si les talibans ne veulent pas réduire la violence” et “cela met l’accord en danger”, selon la chaîne de télévision locale Tolo.