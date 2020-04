Un accord de secours aux petites entreprises américaines pourrait être approuvé dimanche: des responsables

Par Lindsay Dunsmuir et Doina Chiacu

WASHINGTON, 19 avril (.) – Les législateurs américains sont très proches d’un accord pour approuver des fonds extraordinaires pour aider les petites entreprises touchées par la pandémie de coronavirus et pourraient la sceller dimanche, ont annoncé des responsables du Congrès et de l’administration présidentielle. Donald Trump.

“Je pense que nous sommes très proches d’un accord aujourd’hui et j’espère que nous pourrons le faire”, a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, dans une interview accordée à ..

Le chef du Sénat démocrate, Chuck Schumer, a également déclaré qu’il espérait qu’un accord avec les républicains pourrait être conclu dimanche soir. Schumer a toutefois averti que les deux parties avaient encore quelques problèmes à régler.

Un accord mettrait fin à plus d’une semaine de blocage sur la demande du président Trump d’ajouter 250 milliards de dollars à un programme de prêts aux petites entreprises.

Le Congrès a établi le programme le mois dernier dans le cadre d’un plan de secours économique de 2,3 billions de dollars pour la crise des coronavirus, qui est déjà à court de fonds.

Les dirigeants démocrates cherchent plus d’argent pour les petites entreprises, mais avec des garanties supplémentaires pour garantir que le crédit parvienne aux entreprises dans les communautés mal desservies. Ils essaient également de collecter davantage de fonds de réponse aux coronavirus pour les gouvernements et les hôpitaux des États et des collectivités locales, ainsi qu’une aide alimentaire pour les plus pauvres.

Mnuchin a déclaré que la mesure en cours de négociation ne contenait pas de nouveaux fonds pour les gouvernements des États et locaux.

“Le président a entendu cela des gouverneurs et est prêt à en discuter dans le prochain projet de loi”, a déclaré M. Mnuchin. Le Congrès prévoit d’aborder d’autres lois importantes pour atténuer la crise des coronavirus après la reconstitution du fonds des petites entreprises.

Les gouverneurs d’États fortement touchés tels que New York et le New Jersey ont déclaré avoir besoin de plus de fonds fédéraux pour augmenter les preuves de la présence du coronavirus et pour faire face aux effets de la pandémie sur leurs budgets.

Si le gouvernement fédéral veut rouvrir et stimuler l’économie américaine, il doit soutenir les efforts des États pour financer ses opérations, a déclaré le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, du Parti républicain.

(Rapport de Lindsay Dunsmuir et Doina Chiacu; édité par Daniel Wallis et Grant McCool, édité en espagnol par Gabriela Donoso)