Un acheteur hispanique a neutralisé la fuite d’un criminel

La police de la ville de Peachtree aux États-Unis a reçu l’aide d’un Hispanique pour attraper le criminel. La capture du criminel a eu lieu dans le parking Walmart.L’acheteur hispanique a jeté un chariot de supermarché contre le corps du délinquant pour le neutraliser.

Un Acheteur hispanique aidé des policiers de la ville de Peachtree aux États-Unis à capturer un contrevenant dans un magasin Walmart.

Le grand parking de Walmart était le cadre idéal pour une détention inhabituelle du contrevenant.

Ce travail de coopération entre la communauté et la police a été capturé sur vidéo, où la réaction de l’acheteur hispanique est observée.

C’était une journée normale dans le prestigieux magasin Walmartquand un contrevenant Il a été observé par des policiers des États-Unis à Peachtree City qui se déplaçaient avec suspicion à travers le parking.

Photo / Capture du monde hispanique

Constatant cette situation, les policiers de Peachtree City ont procédé à la sécurisation de la zone.

Alors que le criminel Lorsque vous remarquez la présence de la police, essayez de fuir rapidement.

Ce qu’il n’a jamais pensé criminel qui son évasion devait être neutralisée de manière surprenante par un acheteur hispanique qui venait de quitter Walmart.

L’utilisateur, qui ne voulait pas révéler son identité, a déclaré avoir entendu des cris et noté qu’il s’agissait d’une poursuite policière contre un fugitif.

L’utilisateur de Walmart, d’une manière agile, il lance un chariot de supermarché contre le corps du fugitif alors qu’il traversait la route.

Le fugitif, identifié comme Marcus Cemic, 41 ans, a été percuté par le camion métallique qui a ralenti sa carrière.

En raison de cette impulsion de l’acheteur hispanique, les policiers attrapent le fugitif sans causer d’autres inconvénients.

S’adressant à Univisión, l’acheteur hispanique a déclaré qu’il ne se considérait pas comme un héros.

Photo / Capture du monde hispanique

Enfin, Marcus Cemic est accusé d’avoir volé une obstruction pour des délits graves.

