Un acteur de The Mandalorian, qui fait partie de l'univers "Star Wars", a détruit la fin de la saga: "C'est un putain d'échec"

«Je suis dans l'univers Star Wars maintenant! C'est pourquoi je ne devrais certainement pas parler mal de l'épisode IX, non? Faux. C'est sans aucun doute le pire film de Star Wars. C'est un putain d'échec… " , A déclaré Cannavale sur Instagram. "Je suis allée la voir hier soir et je me suis réveillée très en colère. Elle a rendu toute la nouvelle trilogie complètement inutile. Il y avait plus de trous dans l'intrigue que d'intrigue. La quantité de 'pour certain …' était absolument irritante. L'ascension de Skywalker (à propos, un titre stupide) était pire que The Phantom Menace et The Last Jedi ensemble », a déclaré l'acteur avec indignation dans ses histoires Instagram.