Un acteur du doublage de Narcos tué: Mexique

L’acteur Luis Alfonso Mendoza a été abattu à Mexico. Si sa femme et son beau-frère sont également décédés. Luis Alfonso Mendoza a fait la voix des personnages de Dragon Ball Z, Friends, The Prince of Rap, Narcos: Mexico, et bien d’autres.

Luis Alfonso Mendoza, un acteur mexicain de renom qui a doublé la voix des gens de célèbres séries télévisées, a été abattu.

Selon Clarín, Luis Alfonso Mendoza est décédé samedi soir dans une fusillade dans le quartier de Portales à Mexico. Dans le cas où sa femme Lourdes Adame et son beau-frère seraient également morts.

Le journal local El Heraldo de México a également fait état du meurtre, mais a souligné que jusqu’au matin de ce dimanche, aucune information officielle n’a été publiée par les autorités, depuis que des informations sur le décès ont été publiées sur les réseaux sociaux. . Cependant, d’autres journaux locaux ont confirmé le crime.

Mes amis, malheureusement c’est vrai. C’est horrible de donner ce type d’informations et je suis la personne la moins indiquée pour le faire, mais en effet mon cher Luis Alfonso Mendoza, un grand comédien, est décédé aujourd’hui. Nous en avons eu un autre gros. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE

– Lalo Garza (@LaloGarx) 1 mars 2020

«Nous regrettons de signaler le décès de Luis Alfonso Mendoza Soberano, acteur, réalisateur de doublage et diffuseur mexicain. Il serait mort dans une fusillade avec sa femme et un autre membre de la famille. Une perte malheureuse d’un grand acteur qui a donné la parole à des personnages vraiment emblématiques », a publié le compte Editorial Editorial Specials sur Twitter.

Dans la communauté Facebook I Support the Mexican Dubbing, la guilde des acteurs a déploré la mort.

«Avec un terrible regret et un état de choc imminent, nous communiquons la terrible nouvelle que l’acteur et réalisateur Luis Alfonso Mendoza vient de mourir. La voix de Gohan, de Bugs Bunny, du comte Patula … Je ne peux même pas écrire ceci … Repose en paix un grand doublage mexicain “, a ajouté le récit de cette communauté virtuelle.

“Repose en paix, le grand et unique LUIS ALFONSO MENDOZA, Lulu sa belle épouse et son beau-frère”, a écrit Yamil Atala Cabrera, un autre acteur et producteur du médium, sur son compte Facebook.

Le monde du doublage perd une grande voix et le monde à un grand être humain, repose en paix Luis Alfonso Mendoza. pic.twitter.com/y5zfinZOuU

– Doublage mexicain (@MXDoblaje) 1 mars 2020

Clarín a expliqué que Luis Alfonso Mendoza, 55 ans, est un acteur de la voix notable qui a joué les voix de Daniel Larusso dans le film Karate Kid, le comte ‘Patula’ dans les Looney Tunes, et la célèbre voix de Gohan, depuis Enfant à adulte, dans Dragon Ball Z.

Le Mexicain a également doublé la voix du drôle Carlton Banks, le cousin de Will Smith dans la célèbre série Le Prince du rap à Bel Air, et a récemment fait le doublage du jeune scientifique Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory.

Luis Alfonso Mendoza a également brillé avec les voix de Joey Tribbiani, dans la célèbre série Friends, et de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán à Narcos: Mexico.

