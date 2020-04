Un ADN de dinosaure possible a été trouvé

Le minuscule fossile est sans prétention, car les restes de dinosaures disparaissent. Il n’est pas aussi gros qu’un fémur Apatosaurus ou aussi impressionnant qu’une mâchoire Tyrannosaurus. L’objet est juste un petit morceau de cartilage du crâne d’un bébé hadrosaure appelé Hypacrosaurus qui a péri il y a plus de 70 millions d’années. Mais il peut contenir quelque chose de jamais vu depuis les profondeurs de l’ère mésozoïque: des restes dégradés d’ADN de dinosaure.

Le matériel génétique n’est pas censé durer sur de telles périodes de temps – pas à long terme. L’ADN commence à se décomposer à la mort. Les résultats d’une étude de 2012 sur les os moa montrent que le matériel génétique d’un organisme se détériore à un rythme tel qu’il se divise par deux tous les 521 ans. Cette vitesse signifierait que les paléontologues ne peuvent qu’espérer récupérer des séquences d’ADN reconnaissables de créatures qui ont vécu et sont mortes au cours des 6,8 millions d’années passées – bien loin des derniers dinosaures non aviens.

Mais il y a ensuite le cartilage Hypacrosaurus. Dans une étude publiée plus tôt cette année, la paléontologue de l’Académie chinoise des sciences Alida Bailleul et ses collègues ont proposé que dans ce fossile, ils aient trouvé non seulement des preuves de protéines originales et de cellules créatrices de cartilage, mais une signature chimique compatible avec l’ADN.

La récupération du matériel génétique d’une telle antiquité serait un développement majeur. En travaillant sur des créatures disparues plus récemment, comme les mammouths et les paresseux géants, les paléontologues ont pu réviser les arbres généalogiques, explorer l’interdépendance des espèces et même avoir un aperçu des caractéristiques biologiques telles que les variations de coloration. L’ADN de dinosaures non aviaires apporterait une multitude de nouvelles informations sur la biologie des «lézards terribles». Une telle découverte établirait également la possibilité que le matériel génétique puisse rester détectable non seulement pendant un million d’années, mais pour des dizaines de millions. Le registre fossile ne serait pas seulement des os et des empreintes de pas: il contiendrait des fragments du dossier génétique qui relie toute la vie sur Terre.

Pourtant, tout d’abord, les paléontologues doivent confirmer que ces éventuelles traces génétiques sont bien réelles. Ces lambeaux potentiels d’ADN ancien ne sont pas exactement de la qualité de Jurassic Park. Au mieux, leurs créateurs biologiques semblent être des restes dégradés de gènes qui ne peuvent pas être lus – des composants décomposés plutôt que des parties intactes d’une séquence. Pourtant, ces lambeaux potentiels d’ADN ancien seraient beaucoup plus anciens (de millions d’années) que la prochaine trace la plus proche de matériel génétique dégradé dans les archives fossiles.

Si elles étaient confirmées, les découvertes de Bailleul et de ses collègues indiqueraient que les traces biochimiques d’organismes peuvent persister pendant des dizaines de millions d’années de plus que prévu. Et cela signifierait qu’il pourrait y avoir tout un monde d’informations biologiques que les experts commencent à peine à connaître. «Je pense que la préservation exceptionnelle est vraiment plus courante que ce que nous pensons, car, en tant que chercheurs, nous n’avons pas encore suffisamment regardé les fossiles», explique Bailleul. “Nous devons continuer à chercher.”

La question est de savoir si ces protéines et autres traces sont vraiment ce qu’elles semblent être. Dans la foulée de l’article de Bailleul – et inspiré par la controverse sur ce que représentent les biomolécules à l’intérieur des os de dinosaures – une équipe distincte, dirigée par le géoscientifique Renxing Liang de l’Université de Princeton, a récemment signalé des microbes inattendus trouvés à l’intérieur de l’un de Centrosaurus, un dinosaure cornu de semblable âge à Hypacrosaurus. Les chercheurs ont déclaré qu’ils avaient déterré de l’ADN à l’intérieur de l’os, mais qu’il provenait de lignées de bactéries et d’autres micro-organismes qui n’avaient jamais été vus auparavant. L’os avait son propre microbiome unique, ce qui pouvait prêter à confusion quant à savoir si les protéines et le matériel génétique éventuel appartenaient au dinosaure lui-même ou aux bactéries qui en étaient venues à résider pendant le processus de fossilisation.

La découverte que ces fossiles peuvent héberger des communautés bactériennes différentes de celles de la pierre environnante complique la recherche d’ADN de dinosaure, de protéines et d’autres biomolécules. Le moderne peut être superposé au passé, créant une fausse image. “Même si des traces de matières organiques pouvaient être conservées”, dit Liang, “les processus d’identification seraient aussi difficiles que de trouver une aiguille dans la botte de foin et conduiraient donc probablement à de fausses allégations.”

“En ce moment, la paléontologie moléculaire est controversée”, dit Bailleul. Le premier point d’achoppement est que lorsque les chercheurs recherchent des traces de molécules biologiques anciennes, ils utilisent des technologies inventées pour trouver des traces intactes qui ont été dégradées ou modifiées par de grandes quantités de temps. En plus de cette question, il reste beaucoup d’experts ne savent pas comment un os de dinosaure passe d’un tissu organique chez un animal récemment vivant à un fossile durci par des minéraux. «Nous n’avons pas compris tous les mécanismes complexes de la fossilisation moléculaire à l’aide de la chimie. Et nous ne savons pas assez sur les rôles que jouent les microbes », explique Bailleul. Par exemple, on ne sait pas comment les microbes modernes en dehors des fossiles pourraient interagir avec ceux qui vivaient dans les os.

Ces inconnues, ainsi que des protocoles qui sont encore en cours d’élaboration, alimentent le débat en cours sur ce que représentent les friandises biologiques à l’intérieur des os de dinosaures. La recherche sur le cartilage Hypacrosaurus a examiné ses détails microscopiques et a utilisé des taches chimiques qui se lient à l’ADN. En revanche, l’étude sur l’os Centrosaurus a utilisé le séquençage de l’ADN pour comprendre la nature des traces génétiques à l’intérieur – mais n’a pas examiné sa microstructure.

Bailleul reconnaît qu’il est important de prendre en compte des formes de micro-organismes jusque-là inconnues lors de l’étude de la microbiologie osseuse des dinosaures. Mais elle propose qu’il est peu probable que des bactéries se frayent un chemin dans une cellule de cartilage et imitent son noyau de telle manière que les chercheurs confondent les micro-organismes avec l’article authentique. Pourtant, «vous ne pouvez jamais être trop sceptique quant à vos propres résultats», explique le paléogénéticien et auteur Ross Barnett, qui n’a pas participé aux deux études décrites ci-dessus.

Une des plus grandes difficultés dans le débat en cours, dit Barnett, est un manque de réplication. Et la paléogénétique a déjà connu ce problème: à l’époque où le film Jurassic Park a fait ses débuts en 1993, des articles de recherche ont annoncé la découverte de l’ADN mésozoïque. Ces affirmations ont ensuite été annulées lorsque d’autres équipes de recherche n’ont pas pu reproduire les mêmes résultats. Même si la science de la paléogénétique a changé depuis ce temps, la nécessité de plusieurs laboratoires pour confirmer le même résultat reste importante. «Si un laboratoire différent pouvait recevoir des fossiles indépendamment du même site, élaborer ses propres anticorps, faire sa propre coloration et obtenir les mêmes résultats, cela rendrait les choses plus crédibles», dit Barnett. Une telle collaboration n’a pas encore eu lieu pour certaines des affirmations de préservation exceptionnelle des dinosaures.

Néanmoins, la paléobiologie moléculaire élabore des normes de preuve et des protocoles alors qu’elle continue de rechercher des indices à l’intérieur des ossements anciens. “J’espère que de nombreux paléontologues ou biologistes, ou les deux, essaient également de le faire”, a déclaré Bailleul. “Nous pouvons trouver les réponses plus rapidement si nous travaillons tous ensemble.”

Même si les matières organiques proposées pour les dinosaures se révèlent fausses, l’effort pourrait toujours produire des avantages inattendus. Les communautés bactériennes seraient impliquées dans la préservation des os et leur remplacement par des minéraux, aidant ainsi les restes de dinosaures à devenir des fossiles. “Les études futures sur l’ADN ancien des communautés microbiennes passées qui vivaient à l’intérieur des os de dinosaures pourraient éclairer davantage le rôle des micro-organismes dans la fossilisation et la préservation des os à travers le temps géologique”, dit Liang.

«Ce sont des questions très difficiles», explique Bailleul. “Mais si nous continuons d’essayer, il y a de l’espoir que nous trouverons la plupart des réponses.” Dans l’état actuel des choses, rien n’est écrit dans le marbre.