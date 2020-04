Un adolescent de 16 ans enregistre le harcèlement qu’il reçoit de son grand-père (VIDEO)

Les agressions sexuelles contre des mineurs ne s’arrêtent pas, malgré le fait que le monde entier traverse l’un des moments les plus compliqués en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

C’est l’histoire d’un jeune homme de 16 ans originaire de Argentine qui a dénoncé la vie orageuse qu’il menait dans sa propre maison, après son grand-père il la harcelera constamment.

Le moment répréhensible a été enregistré dans VIDÉO, même qui est devenu viral réseaux sociaux et où vous pouvez voir le Homme de 75 ans l’approchant du lit, lui chuchotant à plusieurs reprises «laisse-moi te toucher un peu», auquel adolescent répondez “non”; cependant, le harceleur insiste jusqu’à ce qu’il soit très proche d’elle.

À côté du clip, le jeune homme a expliqué qu’à de précédentes occasions, son grand-père Il l’avait déjà harcelée et bien qu’il l’ait signalé à son père, il ne le croyait pas, alors sa mère lui a donné un téléphone portable afin qu’il puisse documenter les actes répugnants et donc avoir des preuves concluantes pour pouvoir le dénoncer.

«J’ai 16 ans et depuis quelques mois, mon grand-père me harcèle. Il n’est jamais venu que pour me regarder, me toucher devant moi ou m’offrir de l’argent pour dormir avec lui. Il y a 10 minutes aujourd’hui ce qui s’est passé est enregistré sur vidéo “Je n’ai rien dit avant parce que j’avais peur parce que mon père ne me croyait pas. J’ai décidé de faire cette publication alors quand mon père la voit, il se rend compte de l’erreur qu’il a commise en ne me croyant pas », a expliqué la jeune fille.

De même, l’adolescente a souligné que bien qu’elle l’ait dénoncé à la justice de son pays, elle n’a rien fait pour ce qu’elle préfère «faire de la justice sociale» et a ajouté «La seule chose que j’espère, c’est qu’elle a ce qu’elle mérite, bien qu’ayant plus de 70 ans, je ne pense pas que ne lui faites rien. Merci à tous pour votre inquiétude. Mon oncle a à peine vu ma publication, il m’a cherché et maintenant je suis chez lui. J’ai déjà porté plainte. »

Avec des informations de Radio Mitre, La Nación

