Un adolescent hispanique avoue avoir tiré sur une femme âgée

L’adolescente Kimberly Ann García s’est rendue aux autorités de Dallas, au Texas, et a avoué être responsable du meurtre de Gloria Roque, 79 ans. Roque était assise dans son salon au sud de la ville lorsque quelqu’un a tiré de la rue dans une voiture en mouvement et que la femme a été blessée et est décédée plus tard à l’hôpital. Garcia, 17 ans, est arrivée au siège du département de police de Dallas et leur a dit qu’elle était la personne qui avait tiré sur la maison de Roque le jeudi 31 octobre 2019.

Texas L’adolescente hispanique Kimberly Ann García s’est rendue aux autorités et a déclaré qu’elle était responsable du meurtre d’une vieille femme.

Garcia, 17 ans, est arrivé samedi 22 février au siège du Département de police de Dallas (DPD), Texas, et a déclaré qu’il était responsable de la mort de l’aînée Gloria Roque, 79 ans. , décédée des tirs qui ont tiré de la rue dans la nuit du jeudi 31 octobre 2019, la nuit d’Halloween, dans un quartier du sud de la ville.

Ce jeudi 31 octobre, selon l’enquête de la Division des homicides du DPD consultée par Monde hispanique, la prof de musique Gloria Roque était chez elle au 3738 Meyers Street, assise dans le salon, lorsque plusieurs coups de feu sont passés à travers la vitre que quelqu’un a tirés d’une voiture qui descendait la rue devant chez elle.

La vieille femme Roque a été blessée dans son salon. Cependant, comme il vivait seul, personne ne l’a remarqué immédiatement. Le domicile d’un de ses voisins a également été abattu à plusieurs reprises, mais personne n’a été blessé dans la deuxième maison.

Les propriétaires de cette adresse ont appelé le numéro d’urgence DPD pour signaler la fusillade et diverses patrouilles sont venues couvrir le rapport et enquêter sur l’affaire.

Lorsque les policiers sont arrivés sur le site de tir, ils se sont rendu compte que les balles avaient traversé les fenêtres de deux maisons de la rue Meyers, presque au coin du South Malcom X Boulevard.

En entrant dans la deuxième maison pour vérifier que tout allait bien, les agents ont trouvé le vieux Roque allongé par terre dans une mare de sang.

Les patrouilleurs ont demandé que la vieille femme soit transférée à l’hôpital du centre médical de l’université de Baylor où elle ne pouvait plus résister à ses blessures graves et est décédée peu de temps après.

La mort de Gloria Roque a dévasté ses connaissances et ses voisins, car elle était une personne très active pour aider les autres.

La vieille femme était professeur de piano, même si elle était déjà à la retraite, et elle a chanté tous les dimanches dans le service religieux de son église méthodiste unie Warren, où elle était parfois également en charge de jouer du piano, selon Keith Lee, fils de Roque, dans un message envoyé à Monde hispanique à Houston.

Le meurtre de Roque a soulevé diverses voix de protestation à un point tel qu’Adam Bazaldúa, membre du conseil municipal de Dallas représentant le district 7, a fait part de ses préoccupations concernant la violence irrationnelle et la mort par balle dans la région métropolitaine de Dallas, en particulier, et aux États-Unis en général.