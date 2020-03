Un agent du CBP détenu avec 18 kilos de cocaïne à l’aéroport d’Atlanta

Un agent du CBP a été arrêté avec 18 kilos de cocaïne à l’aéroport d’Atlanta. Il transportait la drogue dans ses bagages de cabine. Des accusations fédérales concernant l’importation de drogues, la possession en vue de la distribuer et la possession d’une arme à feu ont été inculpées. incendie pour encourager le trafic de drogue

Un agent du Bureau des douanes et de la protection des frontières (CBP) a été inculpé de trafic de drogue après avoir été pris avec environ 18 kilogrammes de cocaïne à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, ont rapporté mardi les autorités fédérales. à travers une déclaration.

Ivan Van Beverhoudt, 40 ans, a été arrêté après que l’unité canine K-9 eut reniflé les bagages des passagers sur le vol en provenance des îles Vierges, où l’officier a été déployé, et aurait trouvé plusieurs colis contenant la drogue dans leurs bagages à main, selon le bureau du procureur fédéral du district nord de Géorgie, a indiqué l’agence Efe.

Au total, les autorités ont trouvé 14 colis dans une valise et deux autres dans l’autre, avec un total de 17,8 kilogrammes de cocaïne, et ont accusé Beverhoudt de possession de drogue avec l’intention de la distribuer, en plus d’une accusation d’avoir été armé pendant La commission du crime.

Un agent fédéral des douanes et de la protection des frontières accusé de contrebande de 17 kilogrammes de cocaïne https://t.co/yhMbxE2vOJ @NDGAnews @FBIAtlanta @CBPSoutheast @DHSgov

– Procureur américain NDGA (@NDGAnews) 10 mars 2020

“Cet officier aurait abusé de sa position pour se livrer à des activités criminelles”, a déclaré le procureur fédéral Byung J. Pak, qui a expliqué que Beverhoudt avait utilisé son badge d’agent pour esquiver les mesures de contrôle mises en œuvre avec tous les passagers arrivant à l’aéroport. d’Atlanta.

«Les officiers fédéraux chargés de l’application des lois jurent de respecter la loi. Lorsqu’un officier viole ce serment, il fera l’objet d’une enquête et sera poursuivi dans toute la mesure de la loi », a ajouté Pak.

Interrogé, Beverhoudt a déclaré qu’il se rendait à Baltimore pour voir un médecin, mais n’a pas pu l’identifier ni donner plus de détails sur son rendez-vous.

«Une plaque et une arme à feu devraient être utilisées pour protéger le public, pas pour contourner la sécurité et pour commettre des activités criminelles. La corruption des agents sape la confiance du public et rend notre travail plus difficile », a déclaré Robert Hammer, agent spécial de la division des inspections du Département de la sécurité intérieure en charge des opérations dans les États de Géorgie et de l’Alabama.

Todd Bellew, directeur du port régional de Charlotte Amalie aux îles Vierges américaines. UU. a déclaré que “les agents du CBP prêtent serment d’office, une promesse solennelle qui implique une grande responsabilité et doit être exécutée à tout moment avec le plus grand professionnalisme” et a ajouté qu’ils ne toléreraient pas un comportement inapproprié ou une faute parce que ” Il ne reflète pas nos valeurs de vigilance, d’intégrité et de professionnalisme. »

“Van Beverhoudt aurait abusé de sa position d’officier du CBP pour faire passer clandestinement des drogues dans l’aéroport le plus achalandé du monde”, a déclaré l’agent spécial intérimaire du DHS, Ronnie Tippett. “Le public mérite mieux: les officiers méritent d’obéir aux lois qui leur sont confiées”, a-t-il conclu.

Le Bureau de l’inspecteur général du Département de la sécurité intérieure et le National Security Research Center enquêtent conjointement sur cette affaire.