Un ajustement de la chimie peut transformer le jus rouge des betteraves en un véritable colorant bleu

Le jus de betterave est rouge. Maintenant, les chimistes sont devenus bleus. Il pourrait avoir un potentiel

pour des consommateurs comme vous.

Les colorants naturels pour l’alimentation et les cosmétiques sont en demande. Cependant, les pigments bleus de la biologie sont difficiles à mettre en bouteille. le

les bleus brillants des geais, des papillons et des libellules sont une conséquence de la diffusion de la lumière, donc il n’y a pas de pigment à isoler (SN:

30/06/17). Le jus de myrtilles n’est pas une option «car le pigment n’est pas

dernier, et sa couleur bleue peut changer ou s’estomper », explique Erick Leite Bastos,

chimiste à l’Universidade de São Paulo au Brésil.

Bastos et ses collègues ont modifié chimiquement un aliment

additif de couleur trouvé dans les betteraves rouges pour faire du bleu, rapporte l’équipe le 3 avril dans Science

Avances.

Les chimistes peuvent régler certaines molécules »

couleur en ajoutant des liaisons simples et doubles alternées à leur produit chimique

structures. Cela peut «créer des molécules qui absorbent la lumière jaune / orange et,

par conséquent, regardez bleu », dit Bastos.

Le pigment de betterave a déjà quelques

obligations dans cet arrangement alternatif, mais pas assez pour apparaître en bleu.

Bastos a émis l’hypothèse qu’il pourrait obtenir une teinture bleue en coupant une partie de la

structure moléculaire du pigment de betterave et en le remplaçant par un composé appelé

Le 2,4-diméthylpyrrole, qui a lui-même des liaisons alternées, prolongeant ainsi la

modèle.

Un nouveau colorant dérivé de betterave polyvalent teint les produits alimentaires et les fibres. Le chimiste Erick Leite Bastos et son équipe ont utilisé du BeetBlue pour ajouter de la couleur aux cheveux, un cocon de papillon de soie, du tissu de coton, de la cellulose (une fibre végétale trouvée dans le céleri et d’autres aliments), du yogourt et de l’additif alimentaire maltodextrine. Les cercles blancs sont des précurseurs non colorés des matériaux colorés.B.C. Freitas-Dörr et al / Sci Adv 2020

Un nouveau colorant dérivé de betterave polyvalent teint les produits alimentaires et les fibres. Le chimiste Erick Leite Bastos et son équipe ont utilisé du BeetBlue pour ajouter de la couleur aux cheveux, un cocon de papillon de soie, du tissu de coton, de la cellulose (une fibre végétale trouvée dans le céleri et d’autres aliments), du yogourt et de l’additif alimentaire maltodextrine. Les cercles blancs sont des précurseurs non colorés des matériaux colorés.B.C. Freitas-Dörr et al / Sci Adv 2020

Le colorant, appelé BeetBlue, a tenu le coup

dans des conditions acides qui s’estompent ou altèrent de nombreux colorants bleus. Il a ajouté un pop

de la couleur au tissu, au yaourt et aux cheveux dans les tests de laboratoire. Certains colorants bleus contiennent des toxiques

métaux, mais BeetBlue est non toxique pour les embryons de poisson zèbre vivants et les cellules humaines

cultures, les tests montrent.

«Nous ne savons toujours pas si l’on peut manger du BeetBlue ou non», dit-il, car il faut de nombreux tests supplémentaires pour démontrer que quelque chose de nouveau est sûr à consommer. Bien que le 2,4-diméthylpyrrole ne soit pas d’origine naturelle, Bastos soupçonne que son équipe peut obtenir du bleu avec des composés naturels dans les travaux futurs, créant ainsi une famille de bleus potentiellement adaptés à différentes tâches.