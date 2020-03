Un ancien filet de sécurité sociale en Afrique a été construit sur des perles

Selon une nouvelle étude, les chasseurs-cueilleurs ont mis en place un filet de sécurité sociale dans une grande partie de l’Afrique australe il y a au moins 33 000 ans. Et il a été maintenu avec des perles de coquille d’oeuf d’autruche.

Certaines de ces perles soigneusement fabriquées – fouillées dans deux abris sous-roche à haute altitude dans la nation africaine du Lesotho – se sont avérées provenir de plus de 100 kilomètres, tandis que d’autres provenaient de plus de 300 kilomètres, selon l’archéologue anthropologue Brian Stewart de l’Université du Michigan à Ann Arbor et ses collègues. L’âge des perles s’étend sur près de 33 000 dernières années, rapportent les scientifiques le 9 mars dans les Actes de la National Academy of Sciences.

Les chasseurs-cueilleurs qui habitent dans les régions désertiques intérieures ou les prairies ont probablement commencé un réseau d’échange régional vers la fin de l’âge de pierre, un peu comme le nombre de groupes de chasseurs-cueilleurs modernes donnent des cadeaux d’avant en arrière pour favoriser la coopération, dit Stewart. Les autruches vivaient dans ces prairies sèches et plates, mais pas sur les sites d’abris sous roche. Les résidents de l’intérieur des terres auraient pu fabriquer les perles à partir de coquilles d’œufs d’autruche collectées. Les perles ont probablement ensuite été transmises d’un groupe de personnes à un autre sur de longues distances, explique Stewart. Les résultats indiquent que cette activité a duré des dizaines de milliers d’années de plus que quiconque ne l’avait démontré auparavant pour un système d’échange de cadeaux avec coopération.

Il est «hautement plausible» que des perles de coquille d’œuf d’autruche aient été transportées sur de longues distances en Afrique ancienne, explique l’archéologue Nick Barton de l’Université d’Oxford, qui ne faisait pas partie de la nouvelle étude. Il reste encore du travail à faire pour savoir si les chasseurs-cueilleurs de l’intérieur des terres ont peut-être obtenu des coquilles d’œufs d’autruche près de la côte est de l’Afrique australe, où des coquillages ont également été collectés pour la fabrication de perles pendant l’âge de pierre. Si tel est le cas, la distribution des billes pourrait avoir commencé près de la côte est, explique Barton.

La pénurie périodique de nourriture et d’eau dans les déserts et les prairies a peut-être stimulé la fondation d’un réseau d’échange de perles, propose l’équipe de Stewart. Des études géologiques ont indiqué que les fortes fluctuations climatiques d’il y a environ 58 000 à 24 000 ans ont provoqué des ravages écologiques en Afrique intérieure, dit-il.

Les perles peuvent avoir été données en cadeau pour créer un sentiment d’endettement et d’unité entre les groupes, atténuant ainsi les différences culturelles entre les populations disparates de chasseurs-cueilleurs. Ou l’échange pourrait avoir créé de la bonne volonté ou aidé à recruter des groupes culturellement distincts dans une sorte de société d’entraide, soupçonne Stewart. Des groupes dans des zones riches en ressources, comme les Lesotho des montagnes près de la côte, auraient pu envoyer de la nourriture et d’autres types d’assistance par le biais du réseau aux personnes dans le besoin. Mais la fonction exacte des perles est inconnue. Les cadeaux donnés en échange de perles de coquille d’œuf d’autruche étaient probablement des articles qui n’ont pas été conservés au cours des millénaires.

Les perles de coquille d’oeuf d’autruche datent d’il y a environ 50 000 ans en Afrique orientale et australe. Mais bien avant cela, il y a peut-être 200 000 ans ou plus, les chasseurs-cueilleurs ont probablement trouvé d’autres moyens de former des réseaux d’échange au sein desquels des groupes se secouraient, soupçonne Stewart. «Ce qui a changé, c’est que les gens sont devenus plus aptes à former et à maintenir ces réseaux, d’où le développement de perles de coquille d’oeuf d’autruche», dit-il.

Les conclusions de Stewart correspondent à une idée plus large, appuyée par d’anciennes preuves ADN, selon laquelle différents groupes de chasseurs-cueilleurs composés principalement de beaux-parents et d’individus non liés entretiennent depuis longtemps des contacts régionaux qui ont des avantages pour tous, explique l’anthropologue Kim Hill de l’Arizona State University à Tempe. , qui n’a pas participé à la nouvelle étude (SN: 10/5/17). Le commerce organisé et les échanges de cadeaux entre les groupes favorisent une coopération généralisée, un résultat précieux, que le climat soit stable ou volatil, soutient Hill.

Deux abris sous roche au Lesotho, dont Melikane illustré ici, ont produit des perles de coquille d’oeuf d’autruche qui pointent vers un ancien réseau social de longue durée qui reliait les chasseurs-cueilleurs d’Afrique australe. Stewart

Pour cette raison, dit-il, la spéculation de Stewart sur les racines anciennes des réseaux d’échange est logique. «Je soupçonne que ces pratiques ont commencé bien avant 33 000 ans, et pas seulement en Afrique australe.»

L’équipe de Stewart a analysé les formes de l’élément strontium dans 27 perles de coquille d’oeuf d’autruche excavées dans les deux abris sous roche du Lesotho, Sehonghong et Melikane. Les ratios de signature des différentes formes ou isotopes du strontium reflètent les concentrations de strontium dans les sols et l’eau locaux. Pour suivre l’origine des billes d’abri sous roche, les scientifiques ont mesuré les valeurs de strontium pour les plantes, le sol et les dents des petits mammifères dans différentes parties de l’Afrique australe.

D’autres analyses chimiques sont prévues pour les billes d’abri sous roche du Lesotho ainsi que pour les billes de coquille d’oeuf d’autruche précédemment excavées ailleurs en Afrique australe.

Les chercheurs ne peuvent pas dire si les échanges de perles de l’âge de pierre fonctionnaient comme le système d’échange de cadeaux connu sous le nom de hxaro, pratiqué par certains chasseurs-cueilleurs San aujourd’hui dans le désert du Kalahari en Afrique australe. À hxaro, deux membres du même groupe ou de groupes différents, certains situés à 50 kilomètres ou plus l’un de l’autre, échangent des cadeaux pour créer un réseau dans lequel les gens se prêtent diverses formes d’assistance. La taille de ces groupes ou bandes peut aller d’une famille élargie à une centaine d’individus. Les perles de coquille d’oeuf d’autruche sont souvent incluses dans les cadeaux hxaro entre les bandes, en particulier pour aider à organiser des mariages ou pour établir l’attente de recevoir un abri pendant les périodes difficiles.