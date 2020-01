Un ancien joueur de la Ligue Majeure de Baseball décède dans une attaque armée au Mexique

MEXIQUE, 28 janvier (.) – Un ancien lanceur de la Ligue majeure de baseball américain est décédé mardi après avoir été abattu dans l’état violent de Veracruz, situé dans le sud-est du Mexique, a annoncé le Secrétariat de la sécurité publique (SSP).

Narciso Elvira, qui au cours des années 1990 a joué pour les Dodgers de Los Angeles et d’autres équipes de la ligue professionnelle, est décédé après avoir reçu plusieurs coups de feu alors qu’il roulait dans sa voiture. Pendant l’attaque, son fils est également décédé.

“Nous regrettons le lâche assassinat de l’ancien joueur de baseball Narciso Elvira et de son fils, enregistré dans la ville de Paso del Toro, municipalité de Medellín de Bravo”, a indiqué le SSP dans un message via Twitter.

“En coordination avec les forces fédérales et le FGE (bureau du procureur général), nous avons déployé une opération pour rechercher et localiser les agresseurs”, a-t-il ajouté.

Les médias locaux ont déclaré qu’Elvira était actuellement engagée dans la production de bétail et de canne à sucre à Veracruz, qui pendant de nombreuses années a été l’un des États les plus violents du pays et où des centaines de corps se trouvent dans des tombes clandestines.

C’est également un domaine où des milliers de personnes recherchent leurs proches disparus. L’année dernière, 1 358 enquêtes pour homicide ont été enregistrées.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a admis que l’un des sujets en suspens de son gouvernement est de réduire les niveaux de violence dans le pays, qui continue de signaler un nombre record de délits tels que les homicides.

(Rapport de Lizbeth Diaz)