Un ancien océan magma peut avoir jadis entraîné le champ magnétique terrestre

Il y a des milliards d’années, le champ magnétique terrestre peut avoir

obtenu un coup de pouce d’un océan de magma turbulent tourbillonnant autour de la planète

coeur.

Notre planète a généré

son propre magnétisme pour presque toute son histoire (SN: 1/28/19). Mais c’est

n’a jamais été clair sur la façon dont la Terre a créé ce champ magnétique pendant la

Echéen archéen – une première période géologique d’environ 2,5 milliards à 4 milliards d’années

depuis. Maintenant, les simulations informatiques suggèrent qu’une couche profonde de formation de roche fondue

les minéraux connus sous le nom de silicates pourraient avoir été le coupable.

“Il y a quelques milliards d’années de l’histoire de la Terre où elle est

difficile d’expliquer ce qui motive le champ magnétique », explique Joseph

O’Rourke, scientifique planétaire à Arizona State University à Tempe qui était

pas impliqué dans cette étude. Ce nouveau résultat, dit-il, est un «élément vital de

le puzzle.”

Aujourd’hui, le magnétisme de la Terre est probablement généré dans le

noyau externe, une couche de fer liquide et de nickel. Chaleur s’échappant du solide

le noyau interne entraîne les flux de fluide qui créent des courants électriques circulants dans

le noyau externe, transformant les entrailles de la Terre en un électro-aimant gigantesque. L’extérieur

noyau, cependant, est un ajout assez récent, apparaissant à peu près un milliard ou plus

il y a quelques années, et les roches anciennes préservent les preuves d’un champ magnétique plan

beaucoup plus tôt que cela. Donc, un autre mécanisme doit avoir été à l’œuvre pendant

Années de formation de la Terre.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Un candidat au premier essai de la Terre dans un champ magnétique est un

mer de roche liquide supposée avoir jadis entouré la jeune planète

noyau naissant. Pour voir si cet océan de silicates fondus est une option viable, Lars

Stixrude, géophysicien à UCLA, et ses collègues ont développé des simulations informatiques

d’estimer les propriétés électriques des silicates à des températures extrêmes et

pressions.

L’équipe a constaté que, à des pressions plus de 10 millions de fois

La pression atmosphérique à la surface de la Terre et des températures comparables à celles de la

surface du soleil, silicates

conduire suffisamment d’électricité pour produire un champ magnétique planaire. le

force de ce domaine, l’équipe rapporte le 25 février dans Nature

Communications, correspond à peu près aux mesures des champs magnétiques fossiles

des roches vieilles d’environ 2 à 4 milliards d’années. Vers la fin du

Archéen, suggère l’équipe, l’océan magma se serait refroidi et solidifié,

en remettant éventuellement des fonctions de champ magnétique à un noyau de plus en plus turbulent.

L’étude est «une étape extrêmement importante

comprendre l’histoire du champ magnétique terrestre », explique O’Rourke. C’est quoi

plus, il pourrait également être pertinent pour d’autres mondes aujourd’hui. “Ce n’est pas seulement un

curiosité de l’histoire ancienne », dit-il.

Super-Terres, planètes rocheuses quelques fois plus massives que la Terre,

pourrait retenir suffisamment de chaleur interne pour maintenir un océan de silicate profond pendant une grande partie

plus longtemps que notre planète. Ces planètes sont également les mondes les plus communs trouvés

en dehors du système solaire. Le mécanisme derrière le premier champ magnétique terrestre,

l’équipe spécule, peut donc fonctionner sur de grandes planètes rocheuses

à travers l’univers.