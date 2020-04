Un ancien Racing a violé la quarantaine et a dit qu’il l’avait fait parce qu’il “ne pouvait pas le supporter” étant à la maison

La quarantaine obligatoire et préventive imposée avant la pandémie de coronavirus cela a poussé les citoyens à rester chez eux. Cependant, beaucoup ont violé cette ordonnance qui vise à protéger la santé des personnes et ont dû faire face aux conséquences juridiques et pénales respectives. Celui qui a rejoint ce groupe dans les dernières heures était le footballeur Santiago Rosales, dont le pass appartient à Courses, mais qui est prêté à Patronage de Paraná.

Le joueur il a été arrêté par les autorités ce samedi après-midi, dans un contrôle de véhicule effectué dans la zone côtière de la capitale Entre Ríos. Dans la voiture importée était également le partenaire du footballeur avec un passé à Aldosivi, Olimpia de Paraguay et Gimnasia La Plata.

Lorsqu’il a été arrêté par des policiers, Rosales ne pouvait pas justifier les raisons pour lesquelles il circulait sur la voie publique. Il n’a pas non plus présenté de documents démontrant qu’il était exempté de la quarantaine obligatoire.

Selon le journal Uno de Entre Ríos, le milieu de terrain Il a déclaré aux autorités policières qu’il «ne pouvait pas le supporter» étant enfermé dans sa maison et qu’il était sorti pour profiter de la journée ensoleillée. Conformément à la réglementation en vigueur, une loi a été rédigée et il a été autorisé à rentrer chez lui, où il doit rester dans le respect de l’internement ordonné pour tous les citoyens.

Suite à cet épisode, Rosales sera convoqué par le parquet fédéral car une action a été engagée contre lui pour violation de la quarantaine.

Rosales, 25 ans et originaire de Mar del Plata, a commencé sa carrière dans Aldosivi. Ses bonnes performances ont conduit à Courses achètera votre pass. Cependant, il n’a pas pu obtenir sa meilleure version à l’Académie, alors le club a décidé de lui accorder un prêt. Il a d’abord été cédé à Olympie du Paraguay, puis Gymnastique La Plata et intègre actuellement le campus de Patronage de Paraná, équipe avec laquelle il cherche à maintenir la permanence dans la Première Division.