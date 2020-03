Un ancien terrain de balle met en lumière un jeu rendu célèbre par les Aztèques

Un ballon d’environ 3400 ans

tribunal dans les montagnes du sud du Mexique a marqué des aperçus surprenants dans un

jeu qui a ensuite joué un grand rôle dans les sociétés mayas et aztèques.

Fouilles sur un site appelé

Etlatongo dévoilé

l’ancien terrain de balle – le deuxième plus ancien trouvé à ce jour. La découverte montre

qu’à une époque où les sociétés du Mexique et d’Amérique centrale se développaient

centres de population plus grands et plus complexes politiquement dans les montagnes

contribué à la conception du terrain de jeu, et peut-être aux premières règles du jeu, les chercheurs

rapport du 13 mars dans Science Advances.

Jusqu’à présent, la plupart des preuves

aux établissements côtiers dans les basses terres du sud du golfe du Mexique et du Pacifique que les développeurs

d’un jeu de balle qui a revêtu une importance rituelle et politique dans toute la région.

«Régions et sociétés multiples

ont participé à l’élaboration d’un plan pour le terrain de balle utilisé dans une

jeu de balle à travers la Méso-Amérique », explique l’archéologue anthropologue Jeffrey

Blomster de l’Université George Washington à Washington, D.C.La Méso-Amérique était une ancienne région culturelle allant de

le centre du Mexique à travers une grande partie de l’Amérique centrale.

Plus de 2 300 terrains de balle probables ont été trouvés sur des sites méso-américains. Beaucoup proviennent de centres qui datent d’il y a environ 1800 à 1100 ans pendant la période classique de l’empire maya, ainsi que de l’empire aztèque, qui a duré environ 675 à 500 ans.

Des fouilles à Etlatongo, dans le sud du Mexique, ont sondé sous la surface des restes de l’aire de battage d’une hacienda espagnole (illustrée) pour révéler deux anciens terrains de balle, construits les uns sur les autres.

“La découverte d’un terrain de balle formel [at Etlatongo] … spectacles

que certains des premiers villages et villes des hautes terres du Mexique jouaient un

jeu comparable à la version la plus prestigieuse du sport connue sous le nom d’ullamalitzli environ trois millénaires plus tard

par les Aztèques », explique l’archéologue de l’Université de Boston, David Carballo. Des foules de

les spectateurs des jeux de ballon aztèques ont parfois regardé des concours politiquement tendus

entre des équipes de royaumes rivaux, ainsi que des matchs ponctués d’humains

sacrifices.

Des versions du jeu de balle méso-américain sont toujours jouées

Le Mexique, ajoute Carballo, qui n’a pas participé à la nouvelle étude. “Cela pourrait être

le jeu de balle d’équipe le plus ancien et le plus ancien au monde », dit-il.

Blomster et co-auteur de l’étude Victor Salazar Chávez,

également de l’Université George Washington, qui devrait trouver des structures publiques,

terrains de balle, quand ils ont commencé à creuser une zone ouverte surélevée à Etlatongo

2015. Mais les travaux se poursuivant jusqu’en 2017 ont mis au jour deux terrains de balle,

un plus récent construit sur un précédent.

Datation au radiocarbone de morceaux de bois brûlés récupérés

les sédiments ont placé l’âge du plus ancien terrain de balle à environ 1374 av. Cette

estimation repousse l’apparition des terrains de balle dans les montagnes mexicaines par

environ 800 ans.

Les murs recouverts de pierre du plus ancien terrain de balle d’Etlatongo,

bancs recouverts de pierre qui longent les bases des murs et couvrent l’espace de jeu entre

1150 et 1300 mètres carrés. Les habitants d’Etlatongo ont construit un deuxième ballon plus gros

tribunal sur le premier vers 1200 av.J.-C., disent les scientifiques. Règles et

les nuances de la façon dont le jeu de balle a été joué à ce moment-là et plus tôt sont inconnues.

Les deux terrains de balle ont été utilisés sur une période d’environ 175 ans.

Entre 1174 av. et 1102 av.J.-C., une cérémonie a eu lieu au cours de laquelle le deuxième terrain de balle

a été brûlé et mis hors service, dit Blomster. Des restes excavés de cette

l’événement comprenait des os d’animaux non humains, des restes de plantes carbonisées, des

os et morceaux d’au moins 14 figurines de joueur de balle en céramique.

Ces figurines incluses

Tenue de style olmèque, comme des ceintures épaisses au-dessus d’un pagne et parfois une poitrine

assiette. Plus de 3000 ans d’art olmèque, un

une société de la côte du Golfe influente sur le plan régional, montre aux joueurs des balles

leurs hanches contre les murs d’un terrain de balle, mais aucun terrain n’a été définitivement

identifiés sur les sites Olmèques (SN: 4/25/13).

Le plus ancien terrain de balle connu remonte à environ 3 650 ans dans un non-Olmèque,

Site de la côte du Pacifique appelé Paso de la Amada.

Bien que les Olmèques aient pu influencer la façon dont les joueurs de balle étaient représentés à Etlatongo, les terrains de balle sont originaires de l’extérieur de la côte du Golfe, soupçonne Blomster.