Un antidépresseur vous convient-il? Demandez à vos ondes cérébrales

Les personnes traitées pour la dépression doivent souvent subir des mois d’essais et d’erreurs pour tester différents médicaments, le cas échéant – qui les aideront. Depuis longtemps, les scientifiques et les cliniciens espèrent un moyen biologique de diagnostiquer la dépression ou de prédire quels patients feront mieux avec un traitement donné. Une nouvelle étude fait un pas vers ce dernier type de prédiction en trouvant une signature distinctive avec la technique non invasive d’électroencéphalographie (EEG) pour tester qui bénéficiera d’un antidépresseur commun.

L’étude, publiée lundi dans Nature Biotechnology, a suivi plus de 300 personnes souffrant de dépression alors qu’elles commençaient à prendre le médicament sertraline (Zoloft) ou un placebo. Un algorithme informatique pourrait distinguer les EEG de ceux qui s’en tirent bien avec ceux qui ne le font pas. Formé sur un groupe, l’algorithme a également prédit efficacement les résultats dans plusieurs autres.

Le travail est préliminaire et doit être confirmé par d’autres études et élargi pour inclure d’autres traitements, tels que différents antidépresseurs, la stimulation magnétique transcrânienne et la psychothérapie. Mais «dans mon domaine, cela représente en soi un grand pas. Nous n’avons pas eu le genre de prédicteurs spécifiques à un médicament », explique Madhukar Trivedi, psychiatre au Peter O’Donnell Jr. Brain Institute de l’Université du Texas Southwestern Medical Center, qui a supervisé l’essai multisite.

À l’heure actuelle, les médecins donnent aux patients quel antidépresseur qu’ils préfèrent, puis, pour tous les choix dans cette classe de médicaments, ils doivent attendre six à huit semaines pour savoir si cela fonctionne ou non, explique Amit Etkin, qui a également supervisé la recherche. Si le médicament ne fonctionne pas bien, il faudra peut-être encore six semaines avant de savoir si une dose différente ou un nouveau médicament est plus efficace. Pendant ce temps, de nombreuses personnes qui cherchent des médicaments courent un risque de suicide ou sont trop déprimées pour fonctionner normalement.

«Cette idée même que nous avons accepté, en tant que champ, en tant que monde, qu’il faut huit semaines ou plus pour voir une réponse antidépressive, et que ça va – ça ne devrait jamais aller», dit Etkin, qui est actuellement sur quitter l’Université de Stanford pour poursuivre la commercialisation d’un diagnostic à base d’EEG. “Nous devrions nous excuser tout le temps à ce sujet, ne pas l’accepter.” Un Américain sur huit prend actuellement un antidépresseur, donc l’amélioration du processus de mise en correspondance d’un patient avec un médicament pourrait bénéficier à un grand nombre de personnes, dit-il.

Tom Insel, ancien directeur de l’Institut national de la santé mentale et maintenant entrepreneur, pense que cette approche – si elle est prouvée par davantage de recherches – pourrait être extrêmement utile pour les patients et les médecins. «C’est un vrai pas en avant. C’est un moment important pour dire: «Oui, nous pouvons en effet faire mieux» », a déclaré Insel, qui n’était pas impliqué dans le nouveau document mais qui dirigeait le NIMH lorsqu’il a décidé de financer la recherche. “Si nous pouvions sauver ces personnes d’un essai de six semaines sur la sertraline, cela permettrait d’économiser du temps et de l’argent et d’obtenir de meilleurs résultats.”

Aujourd’hui, environ 40% des patients répondront au premier médicament qui leur est administré, explique Etkin. Dans son étude, environ 65% des patients dont la signature EEG suggéraient qu’ils répondraient bien à la sertraline l’ont fait. Même si l’approche ne s’améliore pas, comme Etkin l’espère, elle reste nettement supérieure à la méthode actuelle, dit-il.

Les médicaments psychiatriques d’aujourd’hui ne fonctionnent pas mieux qu’un placebo pour de nombreuses personnes, ce qui leur a donné la réputation d’être inefficaces. Mais le problème peut être le diagnostic, pas le médicament, dit Etkin. Peut-être que la façon dont nous diagnostiquons actuellement est imprécise, car elle n’est pas liée à la biologie de la maladie. “Tout est un rapport subjectif”, dit-il. Si les scientifiques pouvaient diagnostiquer sur la base d’un marqueur biologique, les diagnostics deviendraient plus objectifs et les mêmes thérapies sembleraient plus efficaces car elles seraient mieux adaptées aux patients qui en bénéficieraient. Un EEG présente de nombreux avantages en tant que diagnostic, explique Etkin: il est relativement bon marché, facilement disponible et facile à administrer.

L’utilisation de l’intelligence artificielle est limitée dans un domaine comme la santé mentale, où il est très difficile d’obtenir de grands ensembles de données, dit-il. Les chercheurs ne pouvaient pas s’appuyer sur la technique de l’intelligence artificielle de plus en plus populaire, connue sous le nom d’apprentissage en profondeur, car elle nécessiterait des données d’environ 100 000 patients pour faire des prédictions, ce qui n’est pas possible en psychiatrie, dit-il. Au lieu de cela, Etkin et ses collègues ont créé un algorithme plus simple pour exploiter la richesse des données EEG et tirer parti du bassin relativement important de patients dont ils disposaient. Les efforts antérieurs pour trouver une signature sans utiliser l’IA ont échoué, montre le document, et les symptômes des patients n’ont pas aidé à les stratifier.

L’EEG mesure l’activité électrique du cerveau via des électrodes placées sur le crâne. Certains modèles d’activité sur le côté gauche de l’organe suggèrent qu’un patient se comporterait mieux avec la sertraline, dit Trivedi. Dans l’étude, les chercheurs ont utilisé le même algorithme pour essayer de trouver une signature – l’absence du même marqueur – qui prédit quels patients répondront bien à la stimulation magnétique transcrânienne (TMS), qui délivre des impulsions magnétiques répétées aux zones du cerveau supposées être impliqué dans la dépression.

«Du point de vue du patient, c’est une étape très précieuse», explique Martijn Arns, un autre auteur du journal et directeur de recherche de la Brainclinics Foundation aux Pays-Bas. “Plutôt que d’utiliser” des soins échelonnés “, où un patient commence le traitement” le plus simple “et augmente chaque fois [that person] ne répond pas, nous pouvons maintenant guider quelqu’un plus rapidement vers le bon traitement qui fonctionnera pour [him or her] en utilisant un biomarqueur. “

Sebastian Olbrich, un chercheur de l’EEG qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude, dit que bien qu’il considère le document comme un «grand travail», il craint que l’équipe de chercheurs n’ait pas formé son algorithme sur le TMS avant de tirer ses conclusions. “Ils ne l’ont formé que sur une option de traitement, puis l’ont appliqué à une autre”, ce qui n’est pas approprié, dit-il.

Pourtant, Olbrich, psychiatre et président de l’International Pharmaco EEG Society, dit qu’il est impatient de voir l’étude élargie à d’autres traitements de la dépression. “Si vous avez cela pour plusieurs options de traitement, c’est une très bonne étape pour la psychiatrie”, dit-il.

Trivedi dit qu’il aimerait finalement développer un test EEG qui pourrait identifier la signature de la dépression avant qu’une personne ne souffre de ses symptômes. Il ajoute qu’il a commencé une étude avec environ 1 200 volontaires qu’il prévoit de suivre au fil du temps. Il vérifiera avec eux quelques fois par an pour commencer à développer des modèles prédictifs sur qui souffrira de dépression et qui s’en remettra.