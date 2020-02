Un antiviral prometteur est testé pour le coronavirus – mais les résultats ne sont pas encore connus

Alors que l’épidémie de coronavirus continue de se propager dans le monde entier et que davantage de personnes tombent gravement malades, les scientifiques se précipitent pour trouver un traitement qui aidera à inverser la tendance. Des dizaines de médicaments sont en cours d’essais cliniques en Chine – et maintenant aux États-Unis – pour traiter la maladie, officiellement dénommée COVID-19. Certains sont des médicaments antiviraux qui sont déjà utilisés pour cibler étroitement d’autres virus. Les experts disent que ces médicaments sont peu susceptibles de faire beaucoup contre le nouveau coronavirus. D’autres médicaments testés, tels que le remdesivir antiviral à large spectre, développé par Gilead Sciences, pourraient s’avérer très efficaces, selon certaines preuves. Mais seules les études cliniques rigoureuses et contrôlées en cours pourront confirmer cette possibilité.

Au moment d’écrire ces lignes, l’épidémie de COVID-19 a rendu malades plus de 82 000 personnes dans le monde et en a tué plus de 2 800. Aucun vaccin ou traitement direct n’existe actuellement. Les plus de 80 essais cliniques menés en Chine portent sur des médicaments développés pour traiter des maladies telles que le VIH / sida, le paludisme et Ebola. Ces candidats comprennent des antiviraux contre le VIH appelés inhibiteurs de protéase, qui agissent en bloquant les enzymes dont le virus a besoin pour se répliquer, et un médicament contre le paludisme appelé chloroquine, qui n’est pas un antiviral mais a montré une certaine efficacité contre le COVID-19 dans une boîte de laboratoire. Pourtant, les experts estiment que les médicaments qui ciblent spécifiquement d’autres agents pathogènes ne fonctionneront probablement pas assez bien.

«L’erreur généralement commise ces jours-ci est de penser que [just] tout antiviral serait efficace contre [the coronavirus]. Ce n’est bien sûr pas vrai », explique Erik De Clercq, professeur émérite de médecine à la KU Leuven en Belgique, qui a aidé à découvrir l’antiviral antiviral ténofovir. De Clercq estime que les scientifiques devraient se concentrer sur le développement de composés adaptés au nouveau virus. “Au lieu d’être pressé [to test] tous les composés connus – ce qu’ils appellent maintenant «réutiliser un composé» – nous avons vraiment besoin de nouveaux composés [the coronavirus] et ferait l’objet d’essais cliniques », dit-il. Mais jusqu’à ce que de tels composés puissent être développés et testés, De Clercq dit qu’il espère que le remdesivir – un médicament expérimental qui a été développé à l’origine pour traiter Ebola et qui s’est également révélé efficace contre les virus du SRAS et du MERS in vitro – pourrait être efficace. (Gilead, qui fabrique du remdesivir, a développé le ténofovir et d’autres médicaments antiviraux à base de composés co-découverts par De Clercq.)

Le remdesivir agit en inhibant une enzyme connue sous le nom d’ARN polymérase ARN-dépendante, que de nombreux virus à ARN – y compris les coronavirus – utilisent pour se répliquer. En revanche, les rétrovirus, tels que le VIH, sont des virus à ARN qui utilisent une enzyme appelée transcriptase inverse, qui crée de l’ADN à partir d’un plan d’ARN. Mais nos propres cellules dépendent également d’enzymes qui transcrivent l’ADN, il est donc beaucoup plus difficile d’inhiber ces enzymes sans nuire à nos propres cellules. Comme les coronavirus utilisent des enzymes dépendantes de l’ARN, un antiviral tel que le remdesivir a de bonnes chances de lutter contre eux, note De Clercq.

Timothy Patrick Sheahan, professeur adjoint d’épidémiologie à la Gillings School of Global Public Health de l’Université de Caroline du Nord, fait partie des États-Unis qui travaillent sur les antiviraux pour le COVID-19. Comme De Clercq, il est sceptique sur le fait que la plupart des antiviraux déjà sur le marché fonctionneraient. «Je doute que les médicaments approuvés pour d’autres maladies infectieuses aient des propriétés magiques contre ce nouveau coronavirus», dit-il. “La plupart des médicaments antiviraux sont développés pour être exquis sensible et puissant contre une chose spécifique. ” Et une partie de ce processus de développement consiste à se débarrasser des effets «hors cible», même s’ils peuvent inhiber d’autres virus. Sheahan note également que la communauté de recherche sur les coronavirus “a souffert d’un manque d’essais contrôlés randomisés.” Les antiviraux existants ont également été jugés contre le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), qui a été identifié pour la première fois en 2003, et le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient), signalé pour la première fois en 2012. Mais Sheahan dit que ces études n’étaient pas bien contrôlées. En revanche, l’épidémie actuelle donnera aux scientifiques une chance de tester ces médicaments d’une manière beaucoup plus rigoureuse en utilisant des essais contrôlés randomisés, dit-il.

Sheahan et ses collègues ont publié plusieurs articles montrant que le remdesivir est efficace contre le SRAS, le MERS et les coronavirus de chauve-souris apparentés, ainsi que certains des coronavirus froids courants. Ils le testent actuellement sur le nouveau virus. Le laboratoire de Sheahan travaille également avec un groupe de l’Université Emory pour développer un autre antiviral à large spectre qui fonctionne de manière similaire au remdesivir: il imite un acide nucléique utilisé par l’enzyme ARN polymérase et incite le virus à incorporer le médicament dans son génome à la place. Son équipe prévoit de soumettre bientôt une partie de son travail pour publication.

Sur une base compassionnelle, le remdesivir a été administré au premier patient coronavirus américain connu: un homme de l’État de Washington récemment revenu de l’épicentre de l’épidémie à Wuhan, en Chine. Et il a bien récupéré. Mais ce patient n’est, bien entendu, qu’une seule personne, et un échantillon plus grand sera nécessaire pour déterminer l’efficacité du médicament. Deux essais de remdesivir sont actuellement en cours en Chine: l’un pour les cas graves de COVID-19 et l’autre pour les cas légers ou modérés. Les résultats des deux essais sont attendus en avril. Un autre essai clinique est prévu aux États-Unis et il sera mené par le University of Nebraska Medical Center et le National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Cet essai sera mené dans jusqu’à 50 sites à travers le monde et testera le remdesivir par rapport à un placebo.

Lisa Gralinski, professeur adjoint d’épidémiologie et collègue de Sheahan à la Gillings School, est également optimiste quant au fait que le remdesivir est un candidat prometteur pour le traitement du nouveau coronavirus. «Je pense que ce sera probablement vraiment efficace» si vous pouvez le faire parvenir au patient dans la première ou la deuxième semaine, dit-elle. Mais «vous n’allez pas pouvoir entrer et donner ce médicament à quelqu’un qui approche d’une maladie pulmonaire en phase terminale et améliorer ses résultats». À ce stade, les dommages aux poumons ne sont plus causés par la réplication virale, mais se produisent en raison de la propre réponse immunitaire du corps – un antiviral ne serait donc probablement pas efficace. Pourtant, si suffisamment de médicament est disponible, dit Gralinski, elle le donnerait au moment du diagnostic.

Quant au développement de nouveaux antiviraux, elle pense qu’il n’y aura probablement pas de marché suffisamment grand pour les rendre commercialement réalisables. «Il s’agit de la plus grande flambée de maladie grave de coronavirus humain que nous ayons jamais vue», explique Gralinski. Mais les chiffres sont suffisamment bas pour que ce ne soit «pas une chose viable à traiter pour une entreprise pharmaceutique». Comme pour les épidémies précédentes, telles que Zika, le virus pourrait s’épuiser avant que le nouveau médicament ne soit développé – et il ne serait plus nécessaire. Mais, ajoute-t-elle, “si nous avons déjà quelque chose qui est principalement à travers le développement, comme cela a heureusement été le cas avec le remdesivir, vous pouvez le faire parvenir aux gens très rapidement.” Cependant, même si le médicament s’avère efficace, sa production et sa distribution à toute personne dans le besoin ne sont pas garanties.

