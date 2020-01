Un astéroïde a été trouvé plus près du soleil que Vénus pour la première fois

Pour la première fois, un astéroïde a été trouvé en orbite plus près du soleil que Vénus – un quartier où les astéroïdes seraient rares et difficiles à trouver.

La roche spatiale, désignée 2020 AV2, orbite autour du soleil une fois tous les 151 jours le long d’une trajectoire allongée qui la maintient entre les orbites de Mercure et de Vénus. Ces astéroïdes – connus sous le nom de Vatiras – ont été prédits pour la première fois en 2012, mais jusqu’à présent, personne n’en avait jamais trouvé.

L’astéroïde 2020 AV2 a été trouvé le 4 janvier par des chercheurs de l’Observatoire Palomar dans le sud de la Californie. À la suite d’une alerte du Minor Planet Center de l’Union astronomique internationale, des observateurs du monde entier ont confirmé et affiné l’orbite de l’astéroïde.

Les astéroïdes qui vivent à l’intérieur de l’orbite terrestre sont notoirement difficiles à trouver car ils passent la plupart de leur temps près du soleil (SN: 4/3/15). Les astronomes ne peuvent donc rechercher de tels objets que pendant de brèves périodes de crépuscule.

Selon les simulations informatiques, les Vatiras sont rares, ne représentant que 0,22% des objets dits proches de la Terre. Les Vatiras commencent probablement leur vie dans la principale ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter et se retrouvent entre Mercure et Vénus après une série de rencontres rapprochées avec des planètes rocheuses. Les simulations suggèrent que les Vatiras ne restent généralement pas en orbite autour du soleil pendant longtemps – les remorqueurs gravitationnels continus des mondes voisins et le chauffage solaire inégal finissent par envoyer la plupart des écrasements sur une planète ou le pâturage du soleil.