Un astrophysicien rend hommage aux citoyens scientifiques à l’ère des mégadonnées

La foule et le cosmos

Chris Lintott

Oxford Univ., 24,95 $

L’astrophysicien Chris Lintott a eu un problème dans le

milieu des années 2000. Il voulait savoir si la chimie de la formation des étoiles varie

différents types de galaxies. Mais d’abord, il devait trier les images de

des centaines de milliers de galaxies pour recueillir un échantillon approprié à étudier. le

cette tâche prendrait plusieurs mois, sinon plus, pour une seule personne, et les ordinateurs

le temps n’était pas à la hauteur. Lintott et ses collègues se sont donc tournés vers

public de l’aide.

Le groupe a lancé Galaxy Zoo en 2007. Le site Web a demandé aux volontaires de classer les galaxies par forme – spirale ou elliptique. L’intérêt pour le projet était écrasant. Le premier jour, tant de personnes se sont connectées que le serveur hébergeant les images s’est écrasé. Une fois les difficultés techniques résolues, plus de 70 000 classifications d’images sont rapidement arrivées toutes les heures. Et comme Lintott l’apprendrait, les amateurs étaient tout aussi bons que les professionnels pour classer les galaxies.

Le succès du Galaxy Zoo a aidé à éveiller d’autres scientifiques au potentiel de recrutement en ligne de scientifiques citoyens pour parcourir de grands volumes de toutes sortes de données. Cela a conduit à la naissance du Zooniverse, une plateforme en ligne qui permet à quiconque de participer à la vraie science. Les projets de la plateforme demandent aux volontaires de tout faire, de la numérisation des enregistrements manuscrits des navires de recherche à l’identification des animaux capturés par la caméra, au tri des données du télescope pour trouver des signes d’exoplanètes.

Dans The Crowd and the Cosmos, Lintott, qui a cofondé le Zooniverse, partage ses expériences avec la science citoyenne. Le livre n’est pas un récit de l’histoire du Galaxy Zoo et du Zooniverse. C’est plus une ode à la science citoyenne. Lintott célèbre les succès, explorant les façons dont les amateurs peuvent contribuer à la science et comment cette contribution pourrait changer à mesure que l’intelligence artificielle rattrapera certains types d’intelligence humaine.

En aucun cas, le Galaxy Zoo n’était la première science citoyenne

projet. Comme l’explique Lintott, les racines de la science citoyenne remontent au moins à

XVIIIe siècle. Même Charles Darwin a bénéficié des observations apportées

par un large réseau de personnes. The Crowd and the Cosmos se concentre sur la

l’importance des citoyens scientifiques à l’ère des mégadonnées et s’en tient en grande partie à

ce que Lintott connaît le mieux: l’astrophysique et l’astronomie.

Le livre parcourt une gamme de sujets spatiaux, offrant des mises à jour,

des aperçus accessibles des exoplanètes, des supernovas, des galaxies et de l’énergie noire,

force mystérieuse qui accélère l’expansion de l’univers.

Lintott est un guide compétent et plein d’esprit. Son humour aide à conduire l’histoire et

apparaît même dans de nombreuses notes de bas de page. Après avoir décrit comment il termine souvent ses discussions

avec l’idée que, dans le futur, l’univers “deviendra probablement un

vide presque vide, une vaste mer d’espace s’étendant pour toujours dans encore plus

le néant », ironise-t-il:« J’aime renvoyer un public heureux. »

Tout comme l’avenir de l’univers peut sembler sombre, il en va de même pour

l’avenir de certaines formes de science citoyenne. Quand Lintott s’est enrôlé pour la première fois

volontaires pour aider à traverser un déluge d’images de galaxies, les ordinateurs étaient

terrible aux tâches qui exigeaient des compétences en reconnaissance de formes. Mais les temps ont

modifié. Les capacités des algorithmes d’apprentissage machine sur les tâches visuelles s’améliorent,

et les chercheurs sont sur le point d’automatiser de nombreuses

travaux fastidieux. En fait, certains projets Zooniverse demandent aujourd’hui aux citoyens scientifiques de

classer les données comme un moyen d’amasser de grands ensembles de données pour aider à former l’apprentissage de la machine

algorithmes. Alors que l’intelligence artificielle continue de s’améliorer, y aura-t-il

une époque où les services de citoyens scientifiques ne sont plus nécessaires?

Le Voorwerp de Hanny, la goutte de gaz colorée en vert dans la moitié inférieure de cette image du télescope spatial Hubble, a été découverte par un citoyen scientifique.NASA, ESA, W.Keel / Univ. d’Alabama, l’équipe Galaxy Zoo

Lintott ne le pense pas. Il prédit les humains et les machines

continuera à travailler côte à côte, et au moins dans un avenir prévisible,

des citoyens citoyens seront encore nécessaires pour aider à former l’apprentissage automatique

algorithmes. Mais il envisage également que ces volontaires fassent d’autres

contributions. Par exemple, il fait valoir que lorsque l’on regarde à travers apparemment

des tas infinis d’images ou de documents historiques ou même des graphiques de données, ces

les amateurs sont les mieux placés pour remarquer quelque chose de rare ou d’inhabituel; experts

ont tendance à être trop concentrés sur la tâche à accomplir, et les ordinateurs peuvent ne pas être formés

pour identifier quelque chose hors de l’ordinaire.

Ce fut le cas en 2007 quand un volontaire aux Pays-Bas nommé Hanny van Arkel a trouvé une tache étrange dans une image et a imploré les scientifiques d’enquêter. Surnommé Voorwerp de Hanny (néerlandais pour «objet»), le blob est maintenant connu pour être un gros nuage de gaz qui brille toujours après avoir été touché par un jet de rayonnement provenant du trou noir d’une galaxie voisine (SN: 12/23/17 & 1/6 / 18, p. 5). Les chercheurs ont appris que de tels nuages ​​de gaz peuvent être des indicateurs qu’une galaxie maintenant calme était active il n’y a pas si longtemps (SN Online: 24/04/15).

L’enthousiasme de Lintott pour la science citoyenne – et son admiration pour les talents et la ténacité des citoyens scientifiques – sont inspirants. À la fin du livre, j’étais prêt à m’inscrire à certains projets dans le Zooniverse.

