Un autre exemple de la façon dont les disparités dans les soins de santé tuent

Les disparités en matière de soins de santé peuvent entraîner des différences drastiques de longévité entre les résidents des différents quartiers des villes américaines. Malheureusement, Chicago, où j’habite, abrite la plus grande différence. Une analyse des écarts d’espérance de vie réalisée en 2019 par l’Université de New York dans les 500 plus grandes villes américaines a révélé que Chicago a un écart de 30 ans: alors que les résidents du centre-ville de Chicago vivent en moyenne à 90 ans, les résidents d’Englewood, en Illinois, à seulement neuf miles loin, vivent en moyenne à seulement 60 ans. D’autres villes ne sont pas loin derrière Chicago, avec Washington, DC, avec un écart de 27,5 ans; New York City avec 27,4 ans; et la Nouvelle-Orléans et Buffalo, N.Y., les deux avec des écarts de 25,8 ans.

Récemment, mes co-auteurs et moi avons effectué une recherche dans la littérature médicale sur les disparités sexuelles connues dans un type particulier de maladie cardiovasculaire, un problème d’arythmie appelé fibrillation auriculaire ou AFib, qui peut être une conséquence de l’insuffisance cardiaque – et est également une cause principale d’insuffisance cardiaque et d’AVC évitable. C’est une maladie complexe qui nécessite des soins complets. Les raisons de ces disparités ne sont pas complètement connues, mais la recherche a montré que les hommes blancs présentent des symptômes à leur médecin plus tôt et acceptent le traitement plus facilement que les femmes.

Ils ont montré que même lorsque les femmes acceptent un traitement, les femmes ne sont pas traitées aussi agressivement que les hommes pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et maintenir un rythme cardiaque normal. Il s’avère qu’il existe également des différences raciales et ethniques en ce qui concerne le traitement de la fibrillation auriculaire. Dans les études comparatives des différences raciales, la population afro-américaine, hommes et femmes noirs, n’était pas traitée de manière aussi agressive que les hommes et les femmes blancs. Cependant, ce problème de disparité peut ne pas être mieux résolu par les cardiologues, mais plutôt par les patients eux-mêmes avec l’aide de leurs médecins de soins primaires.

Il existe plusieurs façons de traiter la fibrillation auriculaire et l’une d’elles consiste à laisser les patients sous AFib, à administrer des médicaments pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux et à contrôler la fréquence cardiaque pour prévenir l’insuffisance cardiaque. L’autre traitement, plus compliqué, consiste à convertir le rythme en donnant au patient un choc électrique sur la poitrine; leur donner des médicaments pour maintenir un rythme normal; ou effectuer une procédure appelée ablation par cathéter pour éviter d’autres épisodes. Des études réalisées il y a près de 20 ans ont montré qu’il n’y avait pas de différence dans les accidents vasculaires cérébraux et les décès dans le traitement des patients avec juste le contrôle de la fréquence cardiaque par rapport à la prévention de la récurrence de la fibrillation auriculaire.

Depuis lors, le traitement a changé en raison de la disponibilité accrue de l’ablation par cathéter, qui gèle ou brûle les tissus qui causent l’arythmie. Cette procédure peut améliorer la qualité de vie du patient, mais les données montrent que les femmes et les patients noirs ne reçoivent pas le traitement d’ablation par cathéter autant que les hommes blancs.

Cardiologue depuis 30 ans qui a soigné des milliers de patients atteints de maladies cardiaques, j’ai vu la souffrance de nombreux patients de cette terrible maladie. Les patients, peu importe leur race ou leur sexe, méritent les mêmes soins. Les disparités en matière de soins de santé entraînent davantage de souffrances pour les patients, des accidents vasculaires cérébraux inutiles et des décès dus à l’AFib et à d’autres maladies cardiaques. Ainsi, les patients doivent être éduqués et informés par les professionnels de la santé de leurs options, et les médecins de soins primaires doivent comprendre les différentes options disponibles pour tous les patients atteints de cette maladie. Les patients peuvent faire leur part pour prévenir la fibrillation auriculaire en contrôlant leur tension artérielle, en buvant de l’alcool avec modération, en prévenant l’obésité, en demandant de l’aide et, si nécessaire, en obtenant un deuxième avis sur le traitement.

Les responsables de la santé publique doivent faire davantage pour transmettre ces informations et les soins aux patients aux communautés qui en ont le plus besoin. Les disparités en matière de soins de santé doivent être traitées par les fonctionnaires et veiller à ce que les patients soient informés de leurs options pour leur santé. Tout accident vasculaire cérébral et décès évitable en est un de trop.