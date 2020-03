Un autre trébuchement de Liverpool et dit au revoir à la FA Cup

LONDRES (AP) – Liverpool a fait ses adieux à la FA Cup après avoir succombé mardi 2-0 à Chelsea au cinquième tour, accentuant la mauvaise séquence de l’équipe de Jürgen Klopp.

Le Brésilien Willian a donné l’avantage à Chelsea à la 13e minute dans son stade de Stamford Bridge, capitalisant sur une erreur du gardien espagnol Adrián. Ross Barkley a mis la peine à 64 après une action individuelle.

En deux semaines, Liverpool est passé d’une équipe presque invincible toutes compétitions confondues à une défaite lors de trois de ses trois derniers matchs.

La mauvaise passe a commencé lorsque l’Atlético de Madrid les a battus 1-0 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions le 18 février, et samedi Watford a battu les Reds 3-0 pour arrêter une marche invaincue dans la Premier League qui avait plus d’un an.

Et maintenant, Chelsea a prolongé l’attente de Liverpool pour le titre de la FA Cup à 14 ans.

Le but de Willian est tombé après le manque de soin inhabituel derrière Liverpool. Un dégagement de Fabinho a permis à son compatriote de finir du bord de la zone. Adrián, titré par Alisson, semblait saisir le ballon, mais celui-ci rebondissait dans ses mains et se blottissait en arrière-plan.

Dans la deuxième partie, Barkley a dominé une balle dans sa propre moitié de terrain et s’est emballé, filtrant entre deux défenseurs, avant de définir avec un tir de loin.