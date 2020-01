Un avion de la bibliothèque décolle de la lecture dans un quartier du Mexique | La culture

Personne ne s’attendrait à rencontrer un Boeing 737-200 au milieu d’un quartier en difficulté à Mexico et encore moins à découvrir qu’il abrite une bibliothèque à l’intérieur. Mais c’est l’initiative réussie des autorités pour promouvoir la culture et réduire la violence à la périphérie de la capitale.

Le projet “Flying to the Utopia”, établi sur la place du quartier Álvaro Obregón à Iztapalapa, le plus grand quartier de Mexico, a été inauguré ce mois-ci et en une semaine a réussi à revitaliser une place à travers laquelle de nombreux voisins Ils n’osaient pas passer.