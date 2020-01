Un avion libère du carburant au-dessus d’une école de Los Angeles lors d’un atterrissage d’urgence

Un avion en route vers l’aéroport de Los Angeles pour un atterrissage d’urgence a dû libérer du carburant qui est tombé sur la cour d’une école primaire, causant des blessures légères à une vingtaine d’enfants.

Le vol 89 Delta, avec 149 passagers et couvrant la liaison Los Angeles-Shanghai, a dû rentrer peu après le décollage en raison de “problèmes de moteur”, a déclaré à l’. Adrian Gee, porte-parole de la compagnie aérienne.

“L’avion a atterri en douceur après un largage de carburant pour réduire la masse à l’atterrissage”, a-t-il ajouté.

Une partie du carburant libéré est tombée sur l’école élémentaire Park Avenue, à 30 km à l’est de l’aéroport de LAX.

Il a également touché une zone avec deux autres écoles au sud de Los Angeles, sans dommages ni blessures.

Le district scolaire a indiqué que “les élèves et le personnel étaient dans la cour lorsqu’ils ont apparemment été aspergés de carburant”. Les autorités ont immédiatement appelé les ambulanciers paramédicaux, qui ont principalement traité des irritations cutanées et des problèmes respiratoires mineurs.

“Toutes les blessures étaient mineures sans qu’il soit nécessaire de transporter qui que ce soit de l’école à l’hôpital. Il n’y a aucun ordre d’évacuation dans la région”, ont déclaré les pompiers, qui ont assisté au total à 20 enfants et 11 adultes, selon un nouvel équilibre.

Le régulateur de l’aviation civile, la FAA, a ouvert une enquête approfondie sur cet incident, notant qu’il existe “des processus spéciaux pour la libération de carburant pour les avions opérant à l’intérieur et à l’extérieur de n’importe quel grand aéroport américain”.

“Ces procédures incluent la libération de carburant dans certaines zones non peuplées, généralement à une altitude plus élevée afin que le carburant soit atomisé et dispersé avant d’atteindre le sol”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur Twitter.

Josue Burgos, 11 ans, était en cours d’éducation physique au moment de l’incident.

“Nous pensions que c’était de la pluie, mais nous avons appris qu’ils jetaient de l’essence et tout le monde a commencé à courir”, a-t-il déclaré au Los Angeles Times. “Ça sentait mauvais, ce n’était pas de l’eau”, a-t-il ajouté, se référant à ses vêtements.