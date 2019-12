Un avion privé s'est écrasé à son arrivée à Caracas avec des hommes d'affaires et des mannequins à bord

Selon un article de journal Dernières nouvelles, Díaz et Gorrín étaient avocats d'Álvaro Gorrín lorsque l'homme d'affaires et ancien président de Banco Canarias (actuellement prisonnier au siège du Service national bolivarien de renseignement) il a été impliqué dans un conflit juridique pour contrebande et fraude fiscale. En mai 2015, il a été dénoncé au procureur pour blanchiment d'argent et trafic de drogue, ajoute-t-il. Poderopedia.