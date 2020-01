Un avion ukrainien a été accidentellement abattu par l’Iran: des responsables américains

WASHINGTON / KIEV, 9 janvier (.) – Un avion ukrainien qui s’est écrasé en Iran, causant la mort de 176 personnes, a probablement été accidentellement abattu par les défenses aériennes iraniennes, ont déclaré jeudi des responsables américains, tandis que le président Donald Trump a déclaré qu’il avait un sentiment terrible. Concernant la catastrophe.

Un responsable américain a déclaré que les satellites de son pays avaient détecté le lancement de deux missiles quelques instants avant que l’avion ne s’écrase, suivis de preuves d’une explosion. Deux sources à Washington ont déclaré qu’elles pensaient que la démolition était accidentelle.

S’adressant aux journalistes, Trump a déclaré que la chute de l’avion aurait pu être une erreur, ajoutant qu’il avait un sentiment terrible sur ce qui s’était passé, mais sans donner plus de détails.

“Quelqu’un a peut-être fait une erreur”, a déclaré Trump à la Maison Blanche.

Par ailleurs, le chef de l’Organisation de l’aviation civile iranienne a démenti jeudi des “rumeurs illogiques” selon lesquelles un avion ukrainien qui s’était écrasé près de Téhéran aurait été touché par un missile, a rapporté l’agence de presse semi-officielle ISNA.

“Scientifiquement, il est impossible qu’un missile frappe l’avion ukrainien et ces rumeurs sont illogiques”, a déclaré Ali Abedzadeh, cité par l’ISNA.

L’Ukraine, quant à elle, a décrit quatre scénarios possibles pour expliquer le fait, y compris une attaque au missile et le terrorisme, à un moment où les enquêteurs iraniens ont déclaré que l’avion avait été englouti par les flammes avant de s’écraser.

Kiev a déclaré que ses enquêteurs voulaient regarder le site de l’accident mercredi dans le sud-ouest de Téhéran, vestiges possibles d’un missile de fabrication russe utilisé par l’armée iranienne. Un premier rapport de l’organisation de l’aviation civile iranienne a déclaré que l’avion avait rencontré un problème technique non spécifié.

Le Boeing 737-800 d’Ukrainian International Airlines, en route vers Kiev et qui transportait principalement des Iraniens et des Iraniens-Canadiens, s’est écrasé peu après son décollage mercredi de l’aéroport Imam Khomeini de Téhéran.

Le rapport iranien initial a cité des témoins au sol et dans un avion volant à haute altitude qui ont déclaré que l’avion était en feu alors qu’il était encore en l’air.

L’avion, qui avait commencé à voler trois ans plus tôt, avait subi les dernières tâches d’entretien de routine lundi, et un problème technique a été découvert peu de temps après le décollage, il a donc commencé à se diriger vers un aéroport voisin avant de s’écraser, Selon le rapport.

Il dit également qu’il n’y a pas eu de communication radio du pilote et que l’avion a disparu du radar à 2 440 mètres d’altitude.

