Un bar du Nebraska a servi des boissons contaminées par un nettoyant

LA VISTA, Nebraska, États-Unis (AP) – Un bar dans une salle de cinéma au Nebraska pourrait perdre son permis de vendre des boissons alcoolisées pour servir accidentellement des boissons contaminées par un liquide de nettoyage.

La Commission de contrôle des alcools du Nebraska a fixé une audience le 10 mars pour comparaître des représentants de l’entreprise responsable, le cinéma Alamo Drafthouse, à La Vista, dans la banlieue d’Omaha.

Selon la police, deux femmes de 45 et 51 ans ont bu des boissons contaminées le 28 janvier et ont immédiatement commencé à ressentir des brûlures dans la gorge et l’estomac.

Les convives avaient également du mal à respirer. Ils ont été transférés dans un hôpital pour y être soignés, puis libérés. Un employé a éprouvé des symptômes similaires après avoir essayé les boissons et a également été traité médicalement.

La police a déclaré que le barman avait utilisé une bouteille contenant à l’origine de l’alcool pour stocker la solution de nettoyage. La bouteille était près du bar.

Tyler Calabrese, un partenaire local, a déclaré que les procédures de santé et de sécurité de l’entreprise n’avaient pas été suivies et a décrit ce qui s’est passé comme “une situation vraiment horrible”. Il a ajouté que l’employé responsable avait été licencié et que le reste du personnel avait été recyclé.