Un bébé de six semaines meurt d’un coronavirus

Un bébé de six semaines décédé au Connecticut, aux États-Unis, prétendument des complications d’un coronavirus. Ce serait donc l’une des plus jeunes victimes de la maladie.

Ned Lamont, gouverneur de l’État, a rendu compte du décès du garçon, survenu dans la région de Hartford.

Aujourd’hui, avec une tristesse déchirante, nous pouvons confirmer le premier décès pédiatrique dans le Connecticut lié à COVID-19. Un nouveau-né de 6 semaines de la région de Hartford a été transporté d’urgence à l’hôpital la semaine dernière et n’a pas pu être sauvé », a expliqué le gouverneur sur son compte Twitter.

De plus, le gouverneur a expliqué que les tests ont confirmé la veille que le nouveau-né était positif pour le coronavirus.

“C’est absolument déchirant. Nous pensons que c’est l’une des plus jeunes vies perdues en raison de complications liées à COVID-19 », a-t-il déclaré.

Le Gouverneur du Connecticut a rappelé que COVID-19 «attaque sans merci les plus fragiles. Cela souligne également l’importance de rester à la maison et de limiter l’exposition aux autres personnes. Votre vie et la vie des autres pourraient en dépendre littéralement. »

Le Connecticut est le 13e État américain. dans les infections à COVID-19. Il totalise 3 557 cas et 85 décès, dont celui du bébé de six semaines de Hartford.

