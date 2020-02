Un bébé tué à Hermosillo se fait tirer dans la tête

Ils tuent un bébé de trois semaines, une balle dans la tête Des hommes armés ont forcé leurs parents à rester Un groupe armé a également tué un homme dans un stand de sushis

Au jour du meurtre de la fille de Fatima, ils tuent maintenant un bébé de trois semaines par une balle dans la tête, lorsque des sujets armés ont forcé leurs parents à rester sur place pendant qu’ils tuaient un homme dans un stand de sushi à Hermosillo, Sonora .

Les événements se sont produits dimanche vers 22 heures, dans le quartier d’El Ranchito, à l’est de la capitale de l’État. Selon les premières versions, des hommes armés sont sortis d’un véhicule blanc et lorsqu’un couple est arrivé sur les lieux, ils l’ont forcée à y rester pendant qu’ils tuaient une personne; puis ils sont montés dans la voiture et avant de s’enfuir, ils ont tiré sur les deux.

Le bébé a été touché par une balle qui a provoqué un traumatisme craniocérébral. Toujours en vie, il a été transféré à l’hôpital pour enfants de l’État de Sonora (HIES), où il est décédé quelques minutes plus tard.

Avant cela, la mère de la petite, identifiée comme Karina, a partagé une publication douloureuse dans laquelle elle s’est excusée auprès de son bébé: “Je te demande pardon, mon paradis, de t’avoir amené dans un monde si merde ..”.

«Vous ne méritiez pas cela, vous me laissez une grande douleur dans mon âme; Je ne sais pas ce que je ferai sans toi, ma petite, ma petite. Je m’excuse encore. “

Les informations sur ce fait tragique selon lequel ils tuent un bébé avec une balle à Hermosillo, ont commencé à être publiées sur plusieurs portails médiatiques comme El Universal.

Mme Teresa Escalante, la grand-mère de l’enfant, a publié dimanche soir à 20 h 17 un message sur la situation de la violence dans le pays sur Facebook.

“Quelle laideur! Maintenant, nous entendons des balles et notre estomac fait mal. Maintenant, le garçon sort au magasin et nous avons peur, maintenant différentes voitures passent et il nous fait paniquer. Tu m’as fait du mal au Mexique, tu m’as fait du mal, mon quartier. »

Quelques heures plus tard, il a écrit un deuxième message sur le bébé qui a été abattu: «Aujourd’hui, j’ai publié que j’avais peur de vivre ici, j’ai publié que notre estomac était douloureux lorsque nous avons vu d’étranges voitures …

«Et aujourd’hui c’est notre tour, pourquoi? Mon bébé de trois semaines a été abattu. Parce que? Cette vie est une connerie, mais quel mal a fait ce petit ange?

«Ils nous l’ont pris de la pire façon, ça n’en vaut pas la peine! Vous chiez, mais laissez des innocents vivre en paix! Mon bébé, mon Jésus Humbertito, repose en paix. »