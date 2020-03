Un «bon Samaritain» arrêté pour avoir volé du papier toilette

Chronique: “Bon Samaritain” est arrêté pour avoir volé du papier toilette. L’homme hispanique poussait un conteneur à ordures vers son véhicule. Se voyant découvert, il n’avait d’autre choix que de s’excuser et d’exposer une histoire d’amour émouvante pour son voisin.

Une mère célibataire sans emploi avait tellement de mal qu’elle n’avait même pas l’argent pour acheter du papier hygiénique si nécessaire à la maison.

En apprenant son histoire, un Hispanique a eu pitié et a décidé de donner un coup de main à la famille afin de calmer un peu sa crise.

Jusqu’à présent, tout se passait bien, mais le «bon Samaritain» a fait l’erreur de vouloir faire une bonne action, mais avec des ressources extérieures.

Bref, comme on dit dans mon pays, “il voulait dire bonjour avec le chapeau de quelqu’un d’autre”.

Le Guatémaltèque Ángel Hernández Cinto a eu l’idée de prendre 66 rouleaux de papier hygiénique pour apporter à cette femme dans le besoin. Ou du moins, c’est la version qu’il a donnée à la police après avoir été découverte.

Tout a commencé lorsque le centraméricain de 31 ans, qui jusqu’à la semaine dernière était un travailleur de la société hôtelière internationale Marriott.

Il était en charge de maintenir la propreté d’un hôtel de cette chaîne à Orlando, en Floride, ce qui lui a donné accès à la cave où tous les accessoires dont les clients ont besoin quotidiennement sont conservés.

Il s’avère que, selon le rapport des autorités du comté d’Orange, afin de faire cette “charité”, Hernandez a caché 66 rouleaux de papier toilette dans un sac en plastique, puis les a mis dans une poubelle.

Jusqu’ici tout va bien, mais quand il a retiré le dépôt au lieu de le porter dans le conteneur correspondant, il s’est rendu sur le parking, ce qui a attiré l’attention de l’un des gardes qui assurent la sécurité dans l’enceinte.

Les gardes assurent qu’ils l’ont vu littéralement pousser la poubelle vers un véhicule, ce qui leur semblait étrange, alors ils ont décidé de l’intercepter.

Lorsque les employés sont arrivés là où il était, ils ont réalisé qu’il sortait un sac et le gardaient à l’arrière de son camion, alors ils l’ont forcé à lui montrer ce qu’il y avait à l’intérieur.

Après enquête, ils ont réalisé qu’il s’agissait du papier toilette, chacun d’une valeur de 99 cents, donc le coût était un peu plus de 65 $.

Malgré le fait que ni le montant ni le produit n’étaient exorbitants, les gardiens ont décidé d’appeler la police et de le livrer pour le vol des objets.

Afin d’échapper à l’arrestation, Hernández a expliqué aux officiers en uniforme la situation de la mère célibataire et s’est excusé d’avoir endossé le rôle sans autorisation, mais cela ne lui était d’aucune utilité.

La police l’a arrêté dans l’acte accusé de vol, pour lequel le Guatémaltèque était détenu dans la prison locale.

Le bon travail que Hernández avait l’intention de faire a fini par lui causer des ennuis juridiques. Il aurait été préférable pour lui d’aller dans un magasin et d’acheter quelques boîtes de papier hygiénique pour la femme qu’il était censé aider.

Maintenant, en plus d’avoir à payer une caution beaucoup plus élevée, il a perdu son emploi et, incidemment, il a taché son dossier.