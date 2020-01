Un boxeur russe a éliminé son combat, a publié la vidéo et a reçu une vague de critiques de la part des fans

Les séances d’entraînement des boxeurs professionnels et amateurs sont généralement très intenses. Des exercices physiques pour gagner en endurance et endurer un combat hypothétique de 12 rounds, aux activités techniques, axées sur les esquives et les coups directs.

Sacs, gants et poids, sont les éléments utilisés lors de la pratique de la partie technique. Cependant, ce qui donne plus de résultats est le gant avec un combat, qui est mis dans le rôle du rival et avec lequel un vrai combat est simulé.

Cette partie était celle enregistrée par le combattant russe Sergey Kuzmin, qui récemment a perdu le titre international de la WBA des lourds contre Michael Hunter par décision unanime.

La vidéo qu’il a postée sur ses réseaux sociaux, puis supprimée, Il a montré le boxeur de 32 ans (en chemise bleue), échangeant des coups avec son partenaire (chemise grise). La caméra n’a pas réussi à focaliser le coup final mais il a été possible d’entendre l’impact.

Après ce son, le combat est apparu sur la toile et l’entraîneur a couru vers lui pour voir ce qui s’était passé tandis que Kuzmin se retirait dans un coin.

Bien qu’il ait supprimé la vidéo de ses comptes officiels, l’enregistrement est devenu viral et plusieurs ont critiqué l’ancien champion, considérant qu’il n’était pas nécessaire de le partager sur Internet.

“Comme c’est moche de traiter ton combat comme ça,” un utilisateur s’est lamenté sur Twitter, tandis qu’un autre a ajouté: «La boxe est une chose sérieuse, tant pis pour Sergey Kuzmin de ne pas s’être occupé de son combat. Les séances d’entraînement sont plus difficiles que les combats, mais je pense que la vidéo n’aurait pas dû être publiée, ce qui se fait dans la salle de gym, reste dans la salle de gym, J’espère que c’est bien. “

«Il n’était pas nécessaire de publier cette vidéo. Des choses comme ça doivent être dans le gymnase ” et “Après l’avoir assommé Cela ne l’aide même pas à voir ce qui s’est passé. » étaient d’autres commentaires qui sont apparus à côté de l’enregistrement.

Sergey Kuzmin a une histoire de quinze combats gagnés (11 KO) et une seule défaite, qui a souffert le 13 septembre 2019 contre Michael Hunter au Madison Square Garden (New York), un match dans lequel il a perdu le titre continental des poids lourds WBA.